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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σκοπέλου

Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλες τις Σποράδες - Στα 14 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή για ζημιές 

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Σεισμός

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 22:17 της 28ης Ιούλη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια των Σποράδων.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός κυρίως στη Σκόπελο, καθώς το νησί βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, συν το ότι το εστιακό βάθος ήταν μικρό, μόλις 14 χιλιόμετρα. Αισθητός έγινε και στη Μαγνησία, στην Εύβοια, αλλά και στην Αττική. 

Ζημιές και τραυματισμοί δεν έχουν αναφερθεί, ενώ και ο δήμαρχος Σκοπέλου δήλωσε δεν υπάρχει ανησυχία, καθώς πρόκειται για γνωστό ρήγμα και πως το νησί απλά κουνήθηκε για λίγα δευτερόλεπτα. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σεισμός Σποράδες Σκόπελος
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