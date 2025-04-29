Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα όταν φορτηγό χτυπήθηκε από αυτοσχέδια νάρκη στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, στα σύνορα με το Καμερούν, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στον στρατό και κάτοικος της περιοχής.

Η πολιτεία Μπόρνο είναι προπύργιο και λίκνο της Μπόκο Χαράμ, η τζιχαντιστική εξέγερση της οποίας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει δυο εκατομμύρια και πλέον κατοίκους στον τομέα αυτόν της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής.

«Είκοσι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στην έκρηξη, δεκαέξι άνδρες, τέσσερις γυναίκες κι έξι παιδιά», δήλωσε αξιωματικός του στρατού, που ζήτησε να μην κατονομαστεί διότι δεν είχε λάβει άδεια της ιεραρχίας του για να εκφραστεί για το συμβάν.

Το φορτηγό χτυπήθηκε από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό τοποθετημένο στο πλάι δρόμου στο χωριό Φουρουντούμα, κοντά στην πόλη Ραν, σύμφωνα με τις δυο πηγές του AFP.

Είχε αναχωρήσει από τη Ραν περί τις 13:00 (ώρα Ελλάδας) και κατευθυνόταν στην πόλη Γκαμπόρου, 30 χιλιόμετρα από εκεί, όταν χτυπήθηκε από την αυτοσχέδια νάρκη ενώ είχε διανύσει περίπου 11 χιλιόμετρα, εξήγησε ο αξιωματικός.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια. Ωστόσο, η Μπόκο Χαράμ κλιμακώνει τις ενέργειές της τις τελευταίες εβδομάδες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας.

Το Σάββατο, τζιχαντιστές της οργάνωσης σκότωσαν τουλάχιστον δέκα μέλη παραστρατιωτικής οργάνωσης που περιπολούσαν σε χωριό στην πολιτεία Ανταμάουα, όχι μακριά από τα σύνορα με την πολιτεία Μπόρνο.

Την περασμένη εβδομάδα, μέλη της Μπόκο Χαράμ σκότωσαν 14 αγρότες έξω από χωριό στην πολιτεία Μπόρνο.

Στα μέσα Απριλίου, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 21 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο χτυπήθηκε από αυτοσχέδια νάρκη στον δρόμο που συνδέει την πρωτεύουσα της πολιτείας Μπόρνο, τη Μαϊντουγκούρι, με την πόλη Νταμπόα.

Και στα τέλη του Μαρτίου, είκοσι στρατιωτικοί του Καμερούν σκοτώθηκαν σε επίθεση

