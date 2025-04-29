Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε τριήμερη κατάπαυση πυρός στον πόλεμο με την Ουκρανία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις για την 80η επέτειο από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η μονομερής κατάπαυση του πυρός που πρότεινε ο Πούτιν θα ξεκινήσει στις 8 Μαΐου και θα λήξει στις 10 Μαΐου, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, πιέζουν και τις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μια ταχεία συμφωνία για τον συνολικό τερματισμό της σύγκρουσης που μαίνεται από το 2022.

Ο Τραμπ «είναι ολοένα και πιο απογοητευμένος με τους ηγέτες και των δύο χωρών. Θέλει να δει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε πρωινή ενημέρωση τη Δευτέρα μετά την ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν. «Ο πρόεδρος κατέστησε σαφές ότι θέλει πρώτα να δει μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, να σταματήσει η δολοφονία, να σταματήσει η αιματοχυσία».

Και πρόσθεσε: «Και ενώ παραμένει αισιόδοξος ότι μπορεί να πετύχει μια συμφωνία, είναι επίσης ρεαλιστής». Πρόσθεσε δε: «Και και οι δύο ηγέτες πρέπει να έρθουν στο τραπέζι για να διαπραγματευτούν την έξοδό τους από αυτό».

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου, ο Πούτιν είπε: «Με βάση ανθρωπιστικούς λόγους, η ρωσική πλευρά κηρύσσει εκεχειρία κατά την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης. Για αυτήν την περίοδο, όλες οι εχθροπραξίες διακόπτονται». «Η Ρωσία πιστεύει ότι η ουκρανική πλευρά θα πρέπει να ακολουθήσει αυτό το παράδειγμα», συνεχίζει η δήλωση. «Σε περίπτωση παραβιάσεων της εκεχειρίας από την ουκρανική πλευρά, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας θα δώσουν επαρκή και αποτελεσματική απάντηση».

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να υποστηρίξει μια διαρκή και πλήρη κατάπαυση του πυρός, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Andrii Sybiha. Πρόσθεσε ότι εάν η Ρωσία θέλει πραγματικά ειρήνη, θα πρέπει να σταματήσει αμέσως τις επιθέσεις της.

Η ανακοίνωση του Πούτιν ήρθε αφότου ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα αποφασίσει αυτήν την εβδομάδα εάν θα συνεχίσει να πιέζει για μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ή αν θα στρέψει το ενδιαφέρον της αλλού.

«Αυτή η εβδομάδα θα είναι μια πραγματικά σημαντική εβδομάδα κατά την οποία θα πρέπει να αποφασίσουμε εάν πρόκειται για μια προσπάθεια στην οποία θέλουμε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ή αν είναι καιρός να επικεντρωθούμε σε κάποια άλλα θέματα που είναι εξίσου αν όχι πιο σημαντικά», είπε ο Ρούμπιο στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC.

Ρώσοι σχολιαστές τόνισαν ότι ο Τραμπ είναι απίθανο να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας του, ένα χρονοδιάγραμμα που εξέφρασε τον Ιανουάριο ο απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία, απόστρατος υποστράτηγος Keith Kellogg.

«Η εκεχειρία του Πούτιν την Ημέρα της Νίκης σημαίνει ότι δεν θα κηρυχτεί γενική μακροπρόθεσμη εκεχειρία τον Απρίλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν τελειώσει. Η Ρωσία υπερασπίζεται τις απαιτήσεις της στις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο πολιτικός αναλυτής Σεργκέι Μάρκοφ σε ανάρτησή του στο Telegram. «Και αυτό σημαίνει ότι ο Τραμπ δεν θα κηρύξει εκεχειρία στην Ουκρανία την 100η ημέρα της θητείας του».

Την Παρασκευή, ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Ρωσία, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Πούτιν για τέταρτη φορά τις τελευταίες εβδομάδες, αφού παρουσίασε στους Ευρωπαίους ηγέτες ένα προσχέδιο που προβλέπει γενναιόδωρους όρους για τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης από τις ΗΠΑ της ρωσικής αχιβάδας στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε παράνομα από την Ουκρανία το 2014.

Το Κρεμλίνο αποκάλυψε λίγες λεπτομέρειες μετά την τρίωρη συνάντηση μεταξύ του Γουίτκοφ και του Πούτιν, αλλά είπε ότι η συνομιλία ήταν «εποικοδομητική» και έθιξε το ενδεχόμενο των απευθείας συνομιλιών Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Τραμπ συναντήθηκε για λίγο με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της κηδείας του Πάπα Φραγκίσκου το Σάββατο. Ήταν η πρώτη τους συνάντηση πρόσωπο με πρόσωπο μετά την εκρηκτική μεταξύ τους συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο.

Η κατάπαυση του πυρός που πρότεινε ο Πούτιν χρονολογείται γύρω από τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της 9ης Μαΐου στη Μόσχα, μια στιγμή αυξημένης σημασίας για το Κρεμλίνο καθώς προσπαθεί να προβάλει την παγκόσμια σημασία της Ρωσίας και να σπάσει την απομόνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο, ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς και άλλοι αναμένεται να παραστούν, προσφέροντας στον Πούτιν μια επίδειξης διεθνούς υποστήριξης.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.