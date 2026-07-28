Μια φωτογραφία από το παρελθόν επέλεξε να μοιραστεί με τους θαυμαστές της η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, συνοδεύοντάς τη με ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα. Στο στιγμιότυπο, το οποίο τραβήχτηκε το 2019, η 44χρονη τραγουδίστρια ποζάρει δίπλα σε πισίνα, φορώντας μπικίνι και ψηλές λευκές μπότες. Ωστόσο, την προσοχή δεν τράβηξε τόσο η φωτογραφία όσο τα λόγια που τη συνόδευαν.

«Θυμάστε τότε που έβγαζα φωτογραφίες; Άξιζαν όλα όσα πέρασα για να τραβηχτεί αυτή η φωτογραφία; Όχι», έγραψε η Σπίαρς.

Αν και δεν εξήγησε σε ποια ακριβώς γεγονότα αναφερόταν, το μήνυμά της ερμηνεύτηκε ως έμμεσο σχόλιο για τη 13χρονη δικαστική επιτροπεία υπό την οποία βρισκόταν μέχρι τα τέλη του 2021. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης νομικής ρύθμισης, τη διαχείριση σημαντικών πτυχών της προσωπικής και οικονομικής ζωής της είχε αναλάβει ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς.

Εκείνη την περίοδο, θαυμαστές της τραγουδίστριας υποστήριζαν ότι δεν είχε η ίδια τον πλήρη έλεγχο των αναρτήσεων που εμφανίζονταν στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη δικαστική μάχη για τον τερματισμό της επιτροπείας, η Σπίαρς είχε διατυπώσει σοβαρές καταγγελίες εις βάρος του πατέρα της και ανθρώπων που συμμετείχαν στη διαχείριση της ζωής και της καριέρας της.

«Ο πατέρας μου και όλοι όσοι εμπλέκονταν σε αυτή την επιτροπεία και είχαν καθοριστικό ρόλο στην τιμωρία μου θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή», είχε δηλώσει ενώπιον του δικαστηρίου. Μετά τον τερματισμό της επιτροπείας, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς χρησιμοποιεί συχνά το Instagram για να δημοσιεύει βίντεο στα οποία χορεύει στο σπίτι της ή στιγμιότυπα από ταξίδια σε τροπικούς προορισμούς.

Britney Spears shares bikini-clad photo from throwback poolside shoot as she reflects on her troubled past https://t.co/jtKGeCKDBC — Daily Mail (@DailyMail) July 28, 2026

Πηγή: skai.gr

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