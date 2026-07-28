Ζάκυνθος: 80χρονη ανασύρθηκε νεκρή από τη θάλασσα στον Αλικανά

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ζακύνθου ότι μια 80χρονη ημεδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή Αλικανά Ζακύνθου.

Στην 80χρονη αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγοσώστη και στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Λιμεναρχείο Ζακύνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στο Τμήμα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Πηγή: skai.gr

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