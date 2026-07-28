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Πάτρα: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη 30χρονου – Οι υποθέσεις που εξετάζονται

Ο άνδρας συνελήφθη στην Οβρυά βάσει εντάλματος του ανακριτή Πατρών – Εξετάζεται η φερόμενη εμπλοκή του σε εκβιασμούς και διακίνηση ναρκωτικών

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Επιχείρηση για τη σύλληψη 30χρονου γνωστού ανθρώπου της νύχτας πραγματοποίησαν αργά το βράδυ στην Οβρυά Πατρών αστυνομικοί του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί εκτέλεσαν ένταλμα σύλληψης που είχε εκδώσει ο ανακριτής Πατρών και πέρασαν χειροπέδες στον 30χρονο, χωρίς ο ίδιος να προβάλει αντίσταση.

Ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις εκβιασμών και ναρκωτικών, ενώ είχε κατηγορηθεί και για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή Σούλι Πατρών, κατά το οποίο τραυματίστηκε στα πόδια ένας 22χρονος, έπειτα από υπόθεση που σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ΔΟΑΕ Πάτρα σύλληψη
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