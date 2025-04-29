«Παραμένουν ορισμένα εμπόδια» για την εκεχειρία στη Γάζα δηλώνουν οι αντιπροσωπείες της Αιγύπτου και του Ισραήλ

Για τις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο Κάιρο με τη συμμετοχή αντιπροσωπειών της Αιγύπτου και του Ισραήλ για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα μίλησαν στο Reuters τη Δευτέρα δύο πηγές ασφαλείας της Αιγύπτου.

Δήλωσαν ότι υπήρξε συναίνεση για μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός στον πολιορκημένο θύλακα, ωστόσο παραμένουν ορισμένα εμπόδια, συμπεριλαμβανομένων των όπλων της Χαμάς.

Η Χαμάς έχει πει επανειλημμένα ότι δεν είναι διατεθειμένη να καταθέσει τα όπλα, ένα βασικό αίτημα για το Ισραήλ.

Νωρίτερα, το Al Qahera News TV που συνδέεται με το αιγυπτιακό κράτος ανέφερε ότι ο αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου στρατηγός Χασάν Μαχμούντ Ρασάντ πρόκειται να συναντήσει ισραηλινή αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, απόψε στο Κάιρο.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι δήλωσε την Κυριακή ότι μια πρόσφατη συνάντηση στη Ντόχα για την επίτευξη εκεχειρίας σημείωσε κάποια πρόοδο, αλλά σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Είπε ότι η ομάδα είναι πρόθυμη να επιστρέψει όλους τους εναπομείναντες ισραηλινούς ομήρους εάν το Ισραήλ τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα. Αλλά το Ισραήλ θέλει η Χαμάς να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους χωρίς να προσφέρει ένα σαφές όραμα για τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε.

Το Ισραήλ επανέλαβε την επίθεσή του στη Γάζα στις 18 Μαρτίου μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας του Ιανουαρίου, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να πιέζει τη Χαμάς μέχρι να απελευθερώσει τους εναπομείναντες ομήρους που κρατούνται στον θύλακα. Έως και 24 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Ο πόλεμος στη Γάζα ξεκίνησε μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία σκότωσε 1.200 ανθρώπους και συνέλαβε 251 ομήρους, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς. Από τότε, η επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα σκότωσε περισσότερους από 52.000 σύμφωνα με τοπικούς Παλαιστινίους αξιωματούχους υγείας.

Πηγή: reuters.com

