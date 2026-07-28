Στο νέο επεισόδιο της σειράς «Νόμοι της καρδιάς», που θα μεταδοθεί σήμερα, Τρίτη 28 Ιουλίου, στις 14.45, στον ΣΚΑΪ, μια δικαστική μάχη κορυφώνεται και οι προσωπικές συγκρούσεις γίνονται πιο σκληρές από ποτέ!

Η Αζρά καταφέρνει να στείλει τον Κοράι στη φυλακή, μέχρι την εκδίκαση του διαζυγίου του με τη Μελίσα, για παραβίαση των ασφαλιστικών μέτρων. Για να καταφέρει η Μελίσα να κερδίσει την επιμέλεια του παιδιού και να πάρει πίσω όσα της έχει κλέψει ο Κοράι, αποφασίζει να χρησιμοποιήσει στη δίκη έναν μάρτυρα – κλειδί: την παλιά τους νταντά, η οποία έχει αποδείξεις της βίαιης συμπεριφοράς του.

Θα καταφέρει, όμως, να την πείσει να καταθέσει ή θα προλάβει ο Κοράι να την πάρει με το μέρος του; Εν τω μεταξύ, ο Σεργκέν είναι κι αυτός συντετριμμένος από την αποβολή της Αζρά και προσπαθεί να την πείσει να τον δεχτεί πίσω.

Όταν εκείνη αρνείται, ο Σεργκέν παίρνει μια απόφαση που θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο την κατάσταση: προσλαμβάνει ως δικηγόρο του για το διαζύγιό τους την αδίστακτη Νεϊράν!

Δείτε αποκλειστικό Sneak Preview εδώ.

Δείτε το trailer:





Πηγή: skai.gr

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