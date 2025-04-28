Καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ της Νέας Υόρκης λόγω προβλημάτων εξοπλισμού

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας δήλωσε ότι μια σειρά ζητημάτων την ώθησαν να επιβραδύνει την κυκλοφορία στο αεροδρόμιο Newark Liberty του Νιούαρκ, τη Δευτέρα, ωθώντας την United Airlines να εκτρέψει τουλάχιστον 35 πτήσεις προς άλλα αεροδρόμια.

Η United Airlines, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας στο αεροδρόμιο το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Νέας Υόρκης, είπε ότι μια δυσλειτουργία εξοπλισμού της FAA προκάλεσε σημαντική διακοπή και αναμένει ακυρώσεις και καθυστερήσεις για το υπόλοιπο της ημέρας λόγω προβλημάτων προσωπικού της FAA.

Η FAA είπε ότι το πρόβλημα προκλήθηκε αρχικά από ζητήματα τηλεπικοινωνιών και εξοπλισμού ραντάρ στο τερματικό ραντάρ της Φιλαδέλφειας, το οποίο καθοδηγεί αεροσκάφη μέσα και έξω από το Νιούαρκ. Και τα δύο έχουν επιλυθεί, αλλά τώρα υπάρχουν προβλήματα προσωπικού στη Φιλαδέλφεια που επηρεάζουν τις πτήσεις, ανέφερε η FAA.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.