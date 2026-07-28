ΔΥΠΑ: Νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα κατάρτισης στα ΚΔΒΜ και στις Σχολές ΑμεΑ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Εφαρμόζονται νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και στις Σχολές ΑμεΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Ολοκληρώθηκε το έργο «Επικαιροποίηση, ανασχεδιασμός των υφιστάμενων προγραμμάτων μάθησης των ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑμεΑ της ΔΥΠΑ και δημιουργία νέων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης», με την εκπόνηση νέων ολοκληρωμένων οδηγών σπουδών.

Επικαιροποιήθηκαν οι οδηγοί σπουδών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ και προστέθηκε η νέα ειδικότητα «Ανθοδετική».

Νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα κατάρτισης, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, τίθενται σε εφαρμογή στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και στις Σχολές ΑμεΑ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ολοκληρώθηκε το έργο «Επικαιροποίηση, ανασχεδιασμός των υφιστάμενων προγραμμάτων μάθησης των ΚΕΚ, ΚΕΚ ΑμεΑ της ΔΥΠΑ και δημιουργία νέων σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης», στο πλαίσιο του οποίου εκπονήθηκαν νέοι, ολοκληρωμένοι οδηγοί σπουδών.

Παράλληλα, επικαιροποιήθηκαν οι οδηγοί σπουδών των Σχολών ΑμεΑ της ΔΥΠΑ, ενώ προστέθηκε η νέα ειδικότητα «Ανθοδετική».

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων βασίστηκε σε εκθέσεις έρευνας αγοράς και σε μελέτες αποτύπωσης και ανάλυσης των αναγκών της απασχόλησης. Αξιοποιήθηκαν επίσης τα συμπεράσματα της «Έκθεσης Αποτύπωσης Απόψεων Κοινωνικών Εταίρων», ώστε η παρεχόμενη κατάρτιση να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παραγωγικές απαιτήσεις.

Οι νέοι οδηγοί σπουδών ενσωματώνουν οριζόντιες δεξιότητες απασχολησιμότητας, διαδικασίες αξιολόγησης των γνώσεων των καταρτιζομένων, διαφοροποιημένη διδασκαλία και σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές. Στόχος είναι η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και η ενίσχυση της συμπερίληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα νέα και ανασχεδιασμένα προγράμματα των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης καλύπτουν βασικούς τομείς της οικονομίας και της παραγωγής, όπως η τεχνολογία και η πληροφορική, η εστίαση, ο τουρισμός και η φιλοξενία, η αγροτική παραγωγή και το περιβάλλον, τα τεχνικά επαγγέλματα, οι κατασκευές και η ενέργεια.

Περιλαμβάνουν ακόμη ειδικότητες που συνδέονται με την υγεία, την ασφάλεια και την πρόνοια, τη διοίκηση, την οικονομία, το εμπόριο και τα logistics, καθώς και τις υπηρεσίες ομορφιάς και μόδας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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