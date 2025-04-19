Νιγηρία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από επίθεση ενόπλων στην Πολιτεία Μπένιου

Ένοπλοι σκότωσαν τουλάχιστον 56 ανθρώπους τη νύχτα της Πέμπτης προς την Παρασκευή στην Πολιτεία Μπένιου ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του γραφείου του κυβερνήτη, αναθεωρώντας τον προηγούμενο απολογισμό που έκανε λόγο για 17 θύματα.

«Με βάση την πιο πρόσφατη καταμέτρηση, ο απολογισμός των επιθέσεων ανέρχεται σε 56 νεκρούς», είπε ο σύμβουλος μέσων ενημέρωσης Σόλομον Ιόρπεβ, αφού ο κυβερνήτης Ιασίνθ Αλία επισκέφθηκε την περιοχή.

Οι συγκρούσεις μεταξύ νομάδων κτηνοτρόφων και μόνιμα εγκατεστημένων καλλιεργητών για τη χρήση της αγροτικής γης είναι συχνές και βίαιες στην κεντρική Νιγηρία. Ο κυβερνήτης Αλία προηγουμένως απέδωσε τις επιθέσεις στις ζώνες Ουκούμ και Λόγκο «πιθανόν σε κτηνοτρόφους».

Καθώς πολλοί κτηνοτρόφοι ανήκουν στη μουσουλμανική εθνότητα των Φουλάνι και πολλοί καλλιεργητές είναι χριστιανοί, οι συγκρούσεις συχνά παίρνουν και θρησκευτική ή εθνοτική διάσταση. Δύο παρόμοιες επιθέσεις ενόπλων, στις αρχές του μήνα, στη γειτονική Πολιτεία Πλατό, στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από εκατό ανθρώπους.

Ο Σόλομον Ιόρπεβ είπε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται ακόμη.

Στην κεντρική Νιγηρία, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτείας Μπένιου, η γη που είναι διαθέσιμη για καλλιέργεια και εκτροφή ζώων μειώνεται διαρκώς, λόγω της κλιματικής αλλαγής και της εξάπλωσης των οικισμών, γεγονός που πυροδοτεί έναν συχνά θανάσιμο ανταγωνισμό για ζωτικό χώρο. Σημειώνοντας ότι η Μπένιου είναι στρατηγικής σημασίας για τη διατροφική ασφάλεια της Νιγηρίας, ο Ιόρπεβ ζήτησε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρέμβει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

