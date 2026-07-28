Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πρωτοπόρο στην Αριστεία των Ιατρικών Επιστημών

Σε μια εποχή όπου η ποιότητα, η καινοτομία και η διεθνής αναγνώριση αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής για τους φοιτητές, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) έχει εδραιώσει τη θέση του ως κορυφαίο κέντρο ανώτατης εκπαίδευσης στις Ιατρικές Επιστήμες στην Ευρώπη. Με τρεις δυναμικές σχολές — Ιατρική, Οδοντιατρική και Κτηνιατρική — προσφέρει προγράμματα σπουδών υψηλού επιπέδου που συνδυάζουν ακαδημαϊκή αριστεία, κλινική εμπειρία και διεθνή προοπτική.

Ιατρική Σχολή: Ολοκληρωμένη εκπαίδευση, διεθνής προοπτική

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθιέρωσε τεχνολογίες αιχμής και ενίσχυσε τον τομέα υγείας της χώρας μέσω της ίδρυσης της πιο προηγμένης Ιατρικής Σχολής στην περιοχή. Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει Πτυχίο Ιατρικής (MD) που προσελκύει φοιτητές και φοιτήτριες από περισσότερες από 90 χώρες, ενώ διαθέτει ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό με εμπειρία από πανεπιστήμια παγκοσμίου κύρους.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο είναι φοιτητοκεντρικό, βασισμένο στη μάθηση μέσω προβλημάτων (Problem-Based Learning), ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην έγκαιρη κλινική έκθεση από τα πρώτα έτη σπουδών.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες αποκτούν εμπειρία σε νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, διαμορφώνοντας προφίλ αποφοίτων πλήρως προετοιμασμένων για διεθνή ιατρική σταδιοδρομία.



EUC Frankfurt

Σημαντικό ορόσημο για την κυπριακή ανώτατη εκπαίδευση αποτέλεσε ίδρυση του Παραρτήματος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη το 2022, του πρώτου παραρτήματος κυπριακού πανεπιστημίου εκτός Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σήμερα, στο EUC Frankfurt Campus σπουδάζουν περίπου 600 φοιτητές, ενώ προσφέρονται συνολικά έξι προγράμματα σπουδών, ενισχύοντας την παρουσία του Πανεπιστημίου στη Γερμανία. Στο πλαίσιο της μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής του στρατηγικής, το EUC υλοποιεί έναν φιλόδοξο σχεδιασμό περαιτέρω επέκτασης του campus της Φρανκφούρτης που θα λειτουργήσει το 2028. Η ανάπτυξη αυτή θα περιλαμβάνει νέα ακαδημαϊκά κτίρια, προηγμένες ερευνητικές υποδομές και αναβαθμισμένες φοιτητικές υπηρεσίες, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο του EUC Frankfurt ως ενός δυναμικά αναπτυσσόμενου διεθνούς κέντρου ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας στους τομείς των Ιατρικών Επιστημών και Επιστημών Ζωής και Υγείας, στη Γερμανία και στην Ευρώπη.

Οδοντιατρική Σχολή: Με προοπτική το μέλλον και σύμμαχο την τεχνολογία

Η Σχολή Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα οδοντιατρικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το πενταετές πρόγραμμα Bachelor of Dental Surgery (BDS) – το μοναδικό στην Κύπρο – παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση συνδυάζοντας βασικές επιστήμες, θεωρητική γνώση και πρακτική εφαρμογή. Το Πτυχίο είναι εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο από το Association for Dental Education of Europe (ADEE), ενώ οι απόφοιτοί του μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practitioner σε περισσότερες από 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες στην οδοντιατρική επιστήμη, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες κλινικές δεξιότητες, με επίκεντρο τον ασθενή. Τα εργαστήρια συμβατικής προσομοίωσης, ψηφιακής οδοντιατρικής, αλλά και εικονικής οδοντιατρικής πραγματικότητας, η χρήση phantoms καθώς και το έμπειρο και διακεκριμένο ακαδημαϊκό διδακτικό προσωπικό, αποτελούν βασικές παραμέτρους που αναδεικνύουν τη Σχολή Οδοντιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου ως πρώτη επιλογή πολλών μελλοντικών οδοντιάτρων. Η σχολή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξατομικευμένη φροντίδα, στη βιοηθική και στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Η κλινική άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών της Σχολής Οδοντιατρικής πραγματοποιείται στην εξειδικευμένη Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική που λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη, κάτι που καθιστά πραγματικότητα την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική άσκηση, υπό την καθοδήγηση έμπειρων καθηγητών οδοντιάτρων. Οι φοιτητές λοιπόν αποκτούν πραγματική κλινική εμπειρία προσφέροντας οδοντιατρική φροντίδα σε ασθενείς.

Η Οδοντιατρική Κλινική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει όλες οδοντιατρικές υπηρεσίες, με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας και φροντίδας στους ασθενείς καταξιώνοντας την στην τοπική κοινωνία ως οδοντιατρικό κέντρο που εμπνέει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Μάλιστα επιτελεί και κοινωνικό έργο, αφού υποστηρίζει τις δράσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Παγκόσμιου Φόρουμ για τους Πρόσφυγες, προσφέροντας δωρεάν υπηρεσίες.

Κτηνιατρική Σχολή: Καινοτομία στην εκπαίδευση για τα ζώα και τη δημόσια υγεία

Το Πτυχίο Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) εξοπλίζει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες με τις απαραίτητες δεξιότητες (Day One Competencies) και αποσκοπεί στην προαγωγή της κτηνιατρικής επιστήμης, η αποστολή της οποίας, στο πλαίσιο της Ενιαίας Υγείας (One Health), είναι η εξασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των ζώων, η βελτίωση της ζωικής παραγωγής, η προστασία της Δημόσιας Υγείας, μέσω του ελέγχου των μεταδιδόμενων στον άνθρωπο ζωονόσων, της πιστοποίησης της καταλληλότητας των τροφίμων ζωικής προέλευσης και της μείωσης της χρήσης αντιβιοτικών, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Το Πτυχίο πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αξιολόγησης της Κτηνιατρικής Εκπαίδευσης (European System of Evaluation of Veterinary Training, ESEVT) και άλλων κοινοτικών και διεθνών οδηγιών. Οι φοιτητές και φοιτήτριες εκπαιδεύονται σε προηγμένα εργαστήρια προσομοίωσης, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, διδάσκονται στα αγγλικά, από έμπειρους/ες, εγνωσμένου κύρους καθηγητές/τριες, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν κλινικές δεξιότητες μέσω της Πανεπιστημιακής Κλινικής Μικρών Ζώων. Πρόσθετος κρίσιμος κρίκος φυσικά για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, το ευρύ φάσμα συνεργασιών συμβαλλόμενων φορέων και δομών στην Κύπρο και την Ευρώπη, το οποίο θα μπορούν να αξιοποιήσουν.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων για σπουδές στις Σχολές Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης στο https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνώντας με το Τμήμα Εισδοχής Φοιτητών στο 0035722713000 και admit@euc.ac.cy

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.