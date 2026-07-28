Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 7,1 Ρίχτερ στο Κιουσού – Προειδοποίηση για τσουνάμι από τις αρχές

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σημειώθηκε την Τρίτη στο νησί Κιουσού, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Η σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών με τον σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειωμένο με Χ, όπως έχουν καταγραφεί από την Ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία

Η Japan Meteorological Agency ανακοίνωσε ότι, μετά τη δόνηση, εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι για τμήματα των παράκτιων περιοχών, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα από τις ακτές και να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της κατάστασης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανές επιπτώσεις σε υποδομές και μεταφορές. Παράλληλα, οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν ισχυροί μετασεισμοί, όπως συμβαίνει συχνά μετά από σεισμούς αυτού του μεγέθους.

Η Ιαπωνία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, γεγονός που καθιστά συχνούς τους ισχυρούς σεισμούς και τις προληπτικές προειδοποιήσεις για τσουνάμι.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε έκτακτες προειδοποιήσεις για σεισμό για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νησί Κιούσου της νότιας Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) , δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι στη Χαβάι και την Αμερικανική Σαμόα, μετά τον σεισμό στην Ιαπωνία.

Η εταιρία ηλεκτροδότησης Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας Σεντάι και Γκενκάι μετά τον σεισμό. Η εταιρία σιδηροδρόμων JR Kyushu δήλωσε ότι ανέστειλε τα δρομολόγιά της.

Πηγή: skai.gr

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