Η Κασπία Θάλασσα γίνεται νέο μέτωπο στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας και στην αντιπαράθεση με το Ιράν

Η Κασπία Θάλασσα, η μεγαλύτερη κλειστή υδάτινη έκταση του πλανήτη, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς εξελίσσεται σε κρίσιμο κόμβο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε πλοία που κινούνταν στην περιοχή δείχνουν ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία επεκτείνεται πλέον και σε μια ζώνη που μέχρι σήμερα θεωρούνταν σχετικά ασφαλής.

Το Σαββατοκύριακο, το Κίεβο ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο ρωσικά πλοία στην Κασπία, τα οποία σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά μετέφεραν στρατιωτικό φορτίο από το Ιράν προς τη Ρωσία.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στους στόχους περιλαμβάνονταν «πλοία που συμμετείχαν στη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου από το Ιράν, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο».

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) διευκρίνισε αργότερα ότι επρόκειτο για ρωσική πυραυλάκατο.

Η Τεχεράνη, από την πλευρά της, υποστήριξε ότι επλήγη εμπορικό πλοίο που μετέφερε φορτίο σιδήρου. Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, ένας ναυτικός σκοτώθηκε και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν. Το πλοίο ταξίδευε από το ρωσικό λιμάνι του Αστραχάν προς το ιρανικό λιμάνι Ανζαλί.

Οι διπλωματικές εντάσεις κλιμακώθηκαν τη Δευτέρα, όταν ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, προειδοποίησε ότι «ο επικίνδυνος τυχοδιωκτισμός της Ουκρανίας δεν θα μείνει αναπάντητος», ενώ ο επιτετραμμένος της Ουκρανίας στην Τεχεράνη κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις.

Γιατί η Κασπία Θάλασσα είναι τόσο σημαντική

Η Κασπία είναι στην ουσία η μεγαλύτερη λίμνη του πλανήτη και ακριβώς λόγω του μεγέθους της αποκαλείται θάλασσα. Τα νερά της βρέχουν τα σύνορα πέντε κρατών: τη Ρωσία, το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και το Τουρκμενιστάν και έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία μετά την ενίσχυση των κυρώσεων και των περιορισμών στις θαλάσσιες μεταφορές του Ιράν μέσω του Περσικού Κόλπου.

Για την Τεχεράνη, η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί εναλλακτικό εμπορικό και μεταφορικό διάδρομο προς τη Ρωσία, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και, μέσω σιδηροδρομικών δικτύων, την Κίνα και την Ανατολική Ευρώπη.

Στην Κασπία λειτουργούν σημαντικά ιρανικά λιμάνια, όπως το Ανζαλί, μέσω των οποίων διακινούνται χάλυβας, σιτηρά, βιομηχανικά προϊόντα, αλλά και ενεργειακά φορτία. Παράλληλα, πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Καζακστάν μεταφέρονται μέσω της Κασπίας προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα ασφαλής για τη Μόσχα και την Τεχεράνη, καθώς πρόκειται όπως αναφέραμε για κλειστή θάλασσα, εκτός της άμεσης στρατιωτικής εμβέλειας των δυτικών ναυτικών δυνάμεων, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής ελέγχων ή κυρώσεων.

Ο υδάτινος δρόμος που ενώνει στρατιωτικά Ρωσία και Ιράν

Η Κασπία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό άξονα της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν.

Στα πρώτα στάδια του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία παρέλαβε μέσω της συγκεκριμένης διαδρομής τις πρώτες παρτίδες ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed, τα οποία στη συνέχεια άρχισε να παράγει και σε ρωσικά εργοστάσια.

Η θαλάσσια σύνδεση μεταξύ των βόρειων ιρανικών λιμανιών και του ρωσικού Αστραχάν έχει αποτελέσει επανειλημμένα στόχο των ουκρανικών επιχειρήσεων.

Τον Αύγουστο του περασμένου έτους καταστράφηκε το φορτηγό πλοίο Port Olya 4, το οποίο, σύμφωνα με ουκρανικές και δυτικές εκτιμήσεις, μετέφερε εξαρτήματα για drones Shahed και ιρανικά πυρομαχικά.

Παράλληλα, αμερικανικές αρχές είχαν εκτιμήσει ότι το πλοίο Port Olya-3 χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς από το Ιράν προς τη Ρωσία.

Την ίδια περίοδο, ο τότε υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε δηλώσει ότι η Ουάσιγκτον θεωρούσε πως η Μόσχα είχε ήδη παραλάβει πυραύλους Fatah-360 από το Ιράν και πιθανότατα θα τους χρησιμοποιούσε στο ουκρανικό μέτωπο.

Τι επιδιώκει η Ουκρανία

Οι επιθέσεις στην Κασπία εντάσσονται στη στρατηγική του Κιέβου να πλήξει όχι μόνο τις ρωσικές στρατιωτικές υποδομές αλλά και τις γραμμές ανεφοδιασμού που στηρίζουν την πολεμική μηχανή της Μόσχας.

Τα χτυπήματα στην περιοχή, αποτελούν ταυτόχρονα και μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα ότι το Ιράν, όπως και η Βόρεια Κορέα, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον εξοπλισμό της Ρωσίας.

Η χρονική συγκυρία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο πριν από το ταξίδι, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η Ρωσία παρείχε δορυφορικά δεδομένα στο Ιράν για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το ουκρανικό επιχείρημα ότι οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δεν αποτελούν πλέον ξεχωριστές κρίσεις, αλλά αλληλένδετα μέτωπα μιας ευρύτερης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, στην οποία η Κασπία Θάλασσα αναδεικνύεται σε κομβικό στρατηγικό πέρασμα



Πηγή: skai.gr

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