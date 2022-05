Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε δημοτικό σχολείο στη Νιγηρία στην περιοχή Σάμπον Γκάρι της πολιτείας Κάνο, ενώ εκατοντάδες μαθητές πήγαιναν για μάθημα.

Μάρτυρες υποστηρίζουν ότι δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη. Δεκάδες άνθρωποι έχουν επίσης τραυματιστεί.

BREAKING: DEVELOPING STORY

Explosion Rocks Kano, Injuring School Children



An early Tuesday morning explosion has hit Sabon Gari area of Kano state, Northwest Nigeria, close to a school and injuring a number of children.



Details to come on https://t.co/npwyX7oosP pic.twitter.com/x2vg0kFtId — ARISE News Feed (@ARISEtv) May 17, 2022

Breaking News: There have been a bomb explosion in Aba road area of Sabon Gari in Kano State pic.twitter.com/o8447LusOb — Tommy of Edo 😎 (@the_realtomy) May 17, 2022

