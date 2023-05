Νιγηρία: 4 νεκροί σε επίθεση εναντίον αυτοκινητοπομπής των ΗΠΑ σε νοτιοανατολική πολιτεία - Δείτε βίντεο

Ένοπλοι επιτέθηκαν εναντίον αυτοκινητοπομπής αμερικανικού προξενείου στη νοτιοανατολική Νιγηρία, σκοτώνοντας τέσσερις ανθρώπους κι απαγάγοντας άλλους τρεις, πάντως ανάμεσα στα θύματα δεν υπάρχει κανένας υπήκοος των ΗΠΑ, κατά επίσημες συγκλίνουσες πηγές.

«Στην αυτοκινητοπομπή δεν βρισκόταν κανένας αμερικανός πολίτης», εξήγησε εκπρόσωπος της αστυνομίας της Νιγηρίας, ο Ικέγκα Τοτσούκου. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας.

US Convoy attacked in Nigeria, several dead, @WhiteHouse John Kirby said no US citizens were hurt, well still people were killed when a US convoy was hit in #Nigeria. WATCHhttps://t.co/NZq96B2BDo pic.twitter.com/bRVmSOcj9m