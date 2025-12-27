Η στρατιωτική χούντα του Νίγηρα ανακοίνωσε «γενική επιστράτευση» και «επιτάξεις» υπηρεσιών και περιουσιακών στοιχείων για την καλύτερη καταπολέμηση των τζιχαντιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλες επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος στο δυτικό του τμήμα. Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία τον Ιούλιο του 2023, δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στην κρίση.

Αυτές οι επιθέσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.000 ανθρώπους από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, η οποία καταγράφει συγκρούσεις παγκοσμίως.

Χθες Παρασκευή, το υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο διατάγματος που θεσπίζει «γενική επιστράτευση» για την υπεράσπιση της πατρίδας «στο πλαίσιο της οργάνωσης του στρατού της» χώρας.

«Στο πλαίσιο της γενικής επιστράτευσης, άτομα, περιουσιακά στοιχεία και υπηρεσίες μπορούν να επιταχθούν για να συμβάλουν στην άμυνα του έθνους, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς», υπογραμμίζει η ανακοίνωση που εκδόχθηκε μετά από τη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου.

Τα μέτρα αυτά «υπαγορεύονται» ιδίως από «την ανάγκη διατήρησης της ακεραιότητας του εθνικού εδάφους» και «προστασίας του πληθυσμού» καθώς και «των θεσμών και των ζωτικής σημασίας συμφερόντων του κράτους από οποιαδήποτε εσωτερική ή εξωτερική απειλή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

