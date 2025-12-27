Στο πλαίσιο των διεργασιών για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, συμμετείχε το απόγευμα σε τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους ηγέτες, παραμονή της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, η κ. Μελόνι υπογράμμισε ότι η ανάγκη για ενότητα θέσεων μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι πιο κρίσιμη από ποτέ, προκειμένου να δοθεί τέλος στη σύγκρουση που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της ιταλικής κυβέρνησης, μόνο μέσα από αυτή τη σταθερή ενότητα μπορεί η Ρωσία να κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες της και να πιεστεί να επιδείξει ουσιαστική βούληση για συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις.

Πηγή: skai.gr

