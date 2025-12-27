Φον ντερ Λάιεν για συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι: Χαιρετίζουμε όλες τις προσπάθειες

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε σε ανάρτησή της στο Χ ότι είχε επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες, ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η ΕΕ χαιρετίζει κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στον κοινό στόχο μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, η οποία θα διασφαλίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση των δυνατοτήτων ασφάλειας και άμυνας της χώρας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι το 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στο Κρεμλίνο, να στηρίζει την Ουκρανία και να εργάζεται συστηματικά για τη στήριξη της ευρωπαϊκής της πορείας και της μελλοντικής ένταξής της στην ΕΕ.

We have just touched base with several leaders ahead of tomorrow’s meeting between President Trump and President Zelenskyy on peace talks.



We welcome all efforts leading to our shared objective - a just and lasting peace that preserves Ukraine’s sovereignty and territorial… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 27, 2025

Μια ισχυρή Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας, λέει ο Κόστα

Με ανάρτησή του στο Χ ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, δηλώνει ότι είχε επικοινωνία με τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο, προκειμένου να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Πρόεδρο Τραμπ.

«Η υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία δε θα κλονιστεί. Στον πόλεμο, στην ειρήνη, στην ανοικοδόμηση», προσθέτει.

«Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ έχουν ως στόχο να κάνουν την Ουκρανία ισχυρότερη μέσα από την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για τις ανάγκες της Ουκρανίας για τα επόμενα δύο χρόνια, την ακινητοποίηση των ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμα και την παράταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με περαιτέρω μέτρα σε εξέλιξη εάν χρειαστεί.

Together with European leaders I spoke with President @ZelenskyyUa, in order to coordinate ahead of tomorrow’s meeting with President Trump.



The EU’s support for Ukraine will not falter. In war, in peace, in reconstruction.



Recent EU decisions have made Ukraine stronger:

-… — António Costa (@eucopresident) December 27, 2025

Μια ισχυρή και ευημερούσα Ουκρανία στην ΕΕ αποτελεί βασική εγγύηση ασφάλειας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για μια ισχυρή και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία, σε στενή συνεργασία με τους Αμερικανούς εταίρους μας»,

Πηγή: skai.gr

