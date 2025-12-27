Η σφοδρή ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Κίεβο δείχνει ότι η Μόσχα «δεν θέλει ειρήνη», δήλωσε το Σάββατο ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς προετοιμαζόταν για έναν νέο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών.

Ο Ζελένσκι έκανε τις δηλώσεις αυτές καθ’ οδόν προς τη Φλόριντα, όπου την Κυριακή πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων, το οποίο έχει συμφωνηθεί από Αμερικανούς και Ουκρανούς απεσταλμένους.

Ο δεκάωρος καταιγισμός πυραύλων και drones που στόχευσε την ουκρανική πρωτεύουσα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και τον τραυματισμό 32 ακόμη, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ζημιές στις ενεργειακές υποδομές άφησαν χωρίς θέρμανση το 40% των κατοικιών στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές, όπως δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης της Ουκρανίας, Ολεξίι Κουλέμπα.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς για την προσβολή ενεργειακών εγκαταστάσεων, οι οποίες – όπως ισχυρίστηκε – χρησιμοποιούνταν «προς όφελος των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας και επιχειρήσεων του ουκρανικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος».

«Η Ρωσία κατεύθυνε σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους προς το Κίεβο»

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ρωσία κατεύθυνε σχεδόν 500 drones και 40 πυραύλους προς το Κίεβο, με στόχο ενεργειακές και πολιτικές υποδομές.

Φωτογραφίες από την επίθεση έδειχναν τεράστιες τρύπες σε πολυκατοικίες και σπίτια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες μετά τα πλήγματα.

Μεταξύ των κτιρίων που επλήγησαν ήταν και η πολυκατοικία όπου διαμένει η δημοσιογράφος του BBC Αναστασία Γκριμπάνοβα. Ορισμένα διαμερίσματα στους υψηλότερους ορόφους του ουρανοξύστη τυλίχθηκαν στις φλόγες. Η ίδια βρισκόταν στο ασανσέρ του κτιρίου τη στιγμή της επίθεσης, ωστόσο δεν τραυματίστηκε.

Η Κρατική Υπηρεσία Εκτάκτων Αναγκών της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι 68 άτομα απομακρύνθηκαν από οίκο ευγηρίας στην ανατολική συνοικία Νταρνίτσκι.

«Οι Ρώσοι εκπρόσωποι έχουν μακροσκελείς συνομιλίες, αλλά στην πραγματικότητα μιλούν τα “Κιντζάλ” [πύραυλοι] και τα “Σαχέντ” [drones]», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου.

«Αυτή η νοσηρή δραστηριότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με πραγματικά ισχυρά μέτρα. Η Αμερική έχει αυτή τη δυνατότητα, η Ευρώπη έχει αυτή τη δυνατότητα, πολλοί από τους εταίρους μας έχουν αυτή τη δυνατότητα», ανέφερε, καλώντας τους συμμάχους να επιδείξουν αποφασιστικότητα απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Η επίθεση οδήγησε την Πολωνία, η οποία μοιράζεται σύνορα μήκους 530 χιλιομέτρων με τη δυτική Ουκρανία, να θέσει σε επιφυλακή τα μαχητικά της αεροσκάφη, τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και τα ραντάρ επιτήρησης.

Αργότερα το πρωί του Σαββάτου, οι πολωνικές αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν διαπιστώθηκε καμία παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας.

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι τα συστήματα αεράμυνάς του αναχαίτισαν και κατέστρεψαν σχεδόν 200 ουκρανικά drones πάνω από διάφορες ρωσικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων οκτώ πάνω από τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

