Η Σουηδία ανακοίνωσε ότι απέτρεψε τρομοκρατικές επιθέσεις Κόσμος 17:11, 17.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η σουηδική υπηρεσία ασφαλείας (SAPO) ανακοίνωσε νωρίτερα πως αυξάνει το επίπεδο απειλής στην 4η βαθμίδα