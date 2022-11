Πέθανε σε ηλικία 47 ετών η "Supernatural" Νίκι Άικοξ

Η Nicki Aycox, η ηθοποιός που έγινε γνωστή για τον ρόλο της πρώτης «Μεγκ» στη σειρά Supernatural, πέθανε σε ηλικία 47 ετών, μετά από μια μεγάλη μάχη με τον καρκίνο.

Η Aycox διαγνώστηκε με λευχαιμία το 2020 και έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

My first Supernatural episode was with Nicki. She was a terrific actress and a delightful colleague. Im so sad to hear of her death. Sleep well, my friend. https://t.co/l8QqZSBEwz