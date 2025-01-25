Τρισάγιο τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης για τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο

Τρισάγιο «υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του κοιμηθέντος Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κυρού Αναστάσιου, μετά του οποίου συνεδέετο δι αδελφικής φιλίας πολλών ετών» τέλεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την σημερινή επίσκεψή του στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Bischwiller Γαλλίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, επίσης σήμερα το πρωί ο Πατριαρχικός Επίτροπος Μητρόπολης Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος τέλεσε τρισάγιο στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι, περιστοιχούμενος από τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής.

Όπως αναφέρεται ακόμη στην ανακοίνωση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προτίθεται να μεταβεί στα Τίρανα «δια να προστή της εξοδίου ακολουθίας του μακαριστού Πρωθιεράρχου και να τον προπέμψη εις την αιωνιότητα ομού μετά των λοιπών συγκεντρωθησομένων αδελφών και συλλειτουργών αυτού».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.