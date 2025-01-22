Βρετανία: Το κόστος χρέους εκτίναξε το δημοσιονομικά έλλειμμα τον Δεκέμβριο

Το υψηλά επιτόκια εκτόξευσαν το χρέος της βρετανικής κυβέρνησης περισσότερο από ό,τι αναμενόταν τον Δεκέμβριο, θέτοντας το υπουργείο Οικονομικών της χώρας σε πορεία υπέρβασης των προβλέψεών του για φέτος και δυσκολεύοντας το έργο της Βρετανίδας υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Βρετανίας σκαρφάλωσε στα 17,8 δισ. στερλίνες (21,9 δισ. δολάρια) τον Δεκέμβριο, ποσό υπερδιπλάσιο των 7,7 δισ. στερλινών τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Πρόκειται για το υψηλότερο έλλειμμα που έχει καταγράψει η χώρα μετά την πανδημία.

Η εκτίναξη του δανεισμού της Βρετανίας τον τελευταίο μήνα του 2024 οφείλεται στην αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης των συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό ομολόγων, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 1/4 του συνολικού χρέους της χώρας. Το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους ανήλθε στα 8,3 δισ. στερλίνες, αυξημένο κατά 3,8 δισ. στερλίνες σε σύγκριση με πέρυσι.

Ο επίμονος πληθωρισμός, η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την κατάρτιση του προϋπολογισμού στις 30 Οκτωβρίου του 2024 και η επιδείνωση των προοπτικών ανάπτυξης της χώρας, εγείρουν το κίνδυνο παραβίασης του στόχου που έχει θέσει η υπουργός Οικονομικών για κάλυψη των καθημερινών δαπανών από τα φορολογικά έσοδα μέχρι το δημοσιονομικό έτος 2029-2030.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.