Τεχεράνη: Όποιος λάβει τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν ως αποζημίωση δεν θα διέρχεται από το Ορμούζ

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε την Τρίτη, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ότι καμία χώρα ή εταιρεία που θα αποδεχθεί δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αποζημίωση για πλοία που υπέστησαν ζημιές δεν θα μπορεί να διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ.

Ο εκπρόσωπος της κοινής στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφακαρί, απέρριψε την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ζημιές που υπέστησαν πλοία από επιθέσεις του Ιράν στον Περσικό Κόλπο θα αποζημιωθούν με δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Εν τω μεταξύ, οι υπουργοί Εξωτερικών των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) πραγματοποίησαν τηλεδιάσκεψη σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τονίστηκε «η σημασία της ενίσχυσης του συντονισμού όσον αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλειά της στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και της προτεραιότητας που πρέπει να δοθεί σε πολιτικές και διπλωματικές λύσεις που ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα».

Πηγή: skai.gr

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