Με την τελετή απονομής των κυπέλλων και των τιμητικών διακρίσεων ολοκληρώθηκε στην πάντα φιλόξενη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στον Πειραιά το 63ο Ράλλυ Αιγαίου που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης. Οι πρώτοι των πρώτων του ιστορικού θεσμού βραβεύτηκαν μπροστά στο Μνημείο του Θεμιστοκλή με τους ιστιοπλόους να ανανεώνουν το ραντεβού τους με το Αιγαίο για την 64η διοργάνωση.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ, κ. Ιωάννης Μαραγκουδάκης καλωσόρισε τα πληρώματα και τους προσκεκλημένους, ευχαρίστησε και τίμησε χορηγούς και υποστηρικτές του 63ου Ράλλυ Αιγαίου για τη διαχρονική συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης, ενώ εξήρε, για μία ακόμη χρονιά, την πολύτιμη και διαρκή προσφορά του Πολεμικού Ναυτικού στον ιστορικό αγώνα. Ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης αυτής της προσφοράς, απένειμε αναμνηστική πλακέτα στον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αντιναύαρχο Δημήτριο Ελευθέριο Κατάρα.

«Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο δράσεις που προάγουν την ιστιοπλοΐα, καλλιεργούν τη ναυτική παιδεία και μεταδίδουν στη νέα γενιά τις διαχρονικές αξίες της θάλασσας, της ευγενούς άμιλλας και της προσφοράς στην πατρίδα. Η θάλασσα ήταν και παραμένει η μεγαλύτερη δύναμη της Ελλάδας. Είναι το στοιχείο που διαμόρφωσε την ιστορία μας, σφυρηλάτησε τον χαρακτήρα του Έλληνα και εξακολουθεί να μας ενώνει. Ας συνεχίσουμε όλοι να διαφυλάσσουμε όλοι αυτή τη σπουδαία κληρονομιά» τόνισε μεταξύ άλλων στο λόγο του ο Αρχηγός του ΓΕΝ.

Την απονομή επάθλων τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο πρόεδρος του Ομίλου Onex Shipyards & Technologies Πάνος Ξενοκώστας, που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είναι ο μεγάλος χορηγός του Ράλλυ Αιγαίου καθώς και ο Κωνσταντίνος Κορωνάκης μέλος του ΔΣ του διοργανωτή Ομίλου ΠΟΙΑΘ και διαχρονικός χορηγός του αγώνα.

Τα φλας άναψαν για τα τρία πρώτα πληρώματα, «Pega-Σχολή Ναυτικών Δοκίμων», «Metatron II» και «Areti» στην κλάση Performance, καθώς και για τους νικητές της κλάσης Sports στα σκάφη «Trinity», «Water Gipsy», και «Garbis – Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού». To βραβείο Line Honours απονεμήθηκε στο σκάφος «Bana Bioletta 4» που διένυσε τη συνολική διαδρομή του 63ου Ράλλυ Αιγαίου στον μικρότερο πραγματικό χρόνο.

Λίγο πριν από την ολοκλήρωση του 63ου Ράλλυ Αιγαίου και την τελετή απονομής των επάθλων, ο πρόεδρος του ΠΟΙΑΘ κ. Μαραγκουδάκης μετέφερε χαιρετισμό του 96χρονου «πρύτανη» της Ανοικτής Θάλασσας και κατόχου του ρεκόρ συμμετοχών στο Ράλλυ Αιγαίου, Στέλιου Μπόνα. Το μήνυμά του έγινε δεκτό με θερμά χειροκροτήματα, αποτελώντας έναν ιδιαίτερο φόρο τιμής σε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης.

Οι χορηγοί και οι υποστηρικτές της διοργάνωσης

Μέγας Χορηγός και του 63ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ο Όμιλος ONEX SHIPYARDS & TECHNOLOGIES που αποτελεί ηγετική δύναμη στους τομείς της ναυπηγικής βιομηχανίας, της άμυνας, των επενδύσεων και της τεχνολογίας, προάγοντας την ανάπτυξη, την αριστεία και την καινοτομία στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Χορηγός του αγώνα είναι η εταιρεία ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ, παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σχοινιών και συρματόσχοινων για τη ναυτιλία. Υποστηρικτές είναι η εταιρεία TECHNAVA, που εξειδικεύεται στην υποστήριξη της ποντοπόρου ναυτιλίας και η JOTUN, παγκόσμιος ηγέτης στα χρώματα ναυτιλίας. Χορηγοί επικοινωνίας του αγώνα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ ο οποίος είναι και ο επίσημος τηλεοπτικός μεταδότης της διοργάνωσης, η εφημερίδα H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και τα περιοδικά, Ιστιοπλοϊκός Κόσμος, TheYachtbook, Athens Riviera Journal, Skipper on Deck & Boats & Yachting

Την τεχνολογική υποστήριξη της παρακολούθησης των σκαφών παρέχει η G4S Telematix και την υποστήριξη στο διαδίκτυο η εταιρεία INTERAD.

Πηγή: skai.gr

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