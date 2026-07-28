Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας δέχθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο τους τέσσερις μαθητές Λυκείου από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οι οποίοι στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας Gen-E 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας τον περασμένο μήνα, κατέκτησαν τη 2η θέση (JA Europe Company of the Year) και συνολικά 4 βραβεία.

Οι μαθητές Βασίλης Παπαβασιλείου, Μυρτώ Γουνοπούλου, Ευαγγελία Δερμιτζάκη και Βαγγέλης Τσιλικάκης βρέθηκαν διακρίθηκαν, ανάμεσα σε 39 χώρες, δημιουργώντας ένα εναλλακτικό, πιο υγιεινό αλάτι. Αξιοποιώντας ελληνικά φύκια ulva, αφρίνα Μεσολογγίου και φυσικά συστατικά επανασχεδίασαν το αλάτι, μειώνοντας το νάτριο αλλά όχι τη γεύση του. Πρόκειται για μία καινοτόμα, φυσική λύση για πιο υγιεινή διατροφή, όπως λένε.

Δημιούργησαν το προϊόν με τη μαθητική startup εταιρεία «Enalion» στο πλαίσιο του προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» του Junior Achievement Greece, που τη σχολική χρονιά 2025-2026, τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρόεδρος του ΔΣ JA Greece και διευθύνων σύμβουλος Citi Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου Αιμίλιος Κυριάκου και οι καθηγητές του Πειραματικού Γενικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Άννα Ματσιώρη, Νίκος Τερψιάδης και Κυριακή Βασιλού, οι οποίοι σημείωσαν την ανάγκη διεύρυνσης του προγράμματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και Ομίλων σε όλα τα δημόσια σχολεία της χώρας.

Ο κ. Τασούλας, απευθυνόμενος στους βραβευθέντες μαθητές δήλωσε ότι η επιτυχία τους αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η επένδυση στην παιδεία, στις δεξιότητες και στην καινοτομία είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Όπως είπε, «μια σύγχρονη εκπαίδευση δεν μεταδίδει μόνο γνώσεις. Εμπνέει, καινοτομεί, δημιουργεί ευκαιρίες για τους νέους και προστιθέμενη αξία για την κοινωνία και την οικονομία. Θερμά συγχαρητήρια σε σας, στους εκπαιδευτικούς που σας καθοδήγησαν με αφοσίωση αλλά και στις οικογένειές σας. Εύχομαι ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες και στο μέλλον».

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο υπεύθυνος προγράμματος «Εικονική Επιχείρηση» JA Greece Βασίλης Λιακόπουλος και η υπεύθυνη επικοινωνίας JA Greece Ελίνα Δελενίκα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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