Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ιρλανδία και νησιά της Βρετανίας λόγω της κακοκαιρίας Eowyn η οποία συνοδεύεται με καταιγίδες και ανέμους που πνέουν με 183χλμ την ώρα, καταγραφή ρεκόρ στη μετεωρολογική ιστορία της χώρας.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί ανακοινώθηκε ότι 560.000 κτήρια είναι χωρίς ρεύμα μόνο στην Ιρλανδία, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες ενώ είναι άγνωστο πότε θα διορθωθούν οι βλάβες.

Η καταιγίδα έπληξε τη Βρετανία με τυφώνα στις 6 το πρωί, με εκατομμύρια άτομα να λαμβάνουν τηλεφωνική ειδοποίηση έκτακτης.

Τα σχολεία είναι κλειστά και ανεμογεννήτριες απενεργοποιημένες καθώς οι άνεμοι ταχύτητας 177χλμ/ώρα ενδέχεται να καταστρέψουν κτίρια, να ξεριζώσουν δέντρα και να προκαλέσουν διακοπές ρεύματος.

Η σιδηροδρομική εταιρεία ScotRail ανέστειλε όλες τις πτήσεις σε όλη τη Σκωτία την Παρασκευή, λέγοντας ότι «δεν θα ήταν ασφαλές να εκτελούνται δρομολόγια επιβατών» εν μέσω της καταιγίδας.

Close to 100,000 are waking up without power across Northern Ireland this morning. Footage shows a tree uprooted on the Donegall Road in Belfast.



Live Storm Éowyn updates: https://t.co/7W0iFP90kS



🎥 Mal McCann pic.twitter.com/OiY0kEyC4j — The Irish News (@irish_news) January 24, 2025

Passenger Update - 07.45 Friday



As of 07.45, airlines have cancelled around 230 flights scheduled to depart from and arrive into #DublinAirport this morning due to #StormÉowyn.



Winds remain very strong in the Dublin region and are expected to remain that way throughout the… pic.twitter.com/zoKYVaaLwK — Dublin Airport (@DublinAirport) January 24, 2025

Η RAC Breakdown συνέστησε στους αυτοκινητιστές σε περιοχές προειδοποίησης να παραμείνουν ασφαλείς σταθμεύοντας μακριά από δέντρα, να κρατούν σταθερά το τιμόνι, να αποφεύγουν τις παράκτιες διαδρομές και να προσέχουν τα συντρίμμια.

«Έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία», είπε η κα Pengelly.

Powerful windy hit due to Storm Éowyn in Spanish Point of County Clare, Ireland 🇮🇪 (24.01.2025) pic.twitter.com/xNXB27ow2f — Disaster News (@Top_Disaster) January 24, 2025

«Αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο, αυτό σημαίνει ότι από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι αύριο υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και ζημιές σε κτίρια και η ισχυρή συμβουλή μας και η συμβουλή του PSNI είναι να μείνετε στο σπίτι εάν είναι δυνατόν».

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης της Ιρλανδίας, Κιθ Λέοναρντ, δήλωσε ότι η καταιγίδα Eowyn θα είναι μια από τις πιο σοβαρές καταιγίδες που έχει δει η Ιρλανδία. «Θα είναι ένα καταστροφικό καιρικό συμβάν», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

