Η καταιγίδα του αιώνα σαρώνει Βρετανία και Ιρλανδία: Εκατομμύρια άνθρωποι στο έλεος του τυφώνα - Δείτε βίντεο

Πτήσεις ακυρώθηκαν στα αεροδρόμια της Γλασκώβης, του Εδιμβούργου και του Δουβλίνου, χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά εξαιτίας της κακοκαιρίας Eowyn 

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Ιρλανδία και νησιά της Βρετανίας λόγω της κακοκαιρίας Eowyn η οποία συνοδεύεται με καταιγίδες και ανέμους που πνέουν με 183χλμ την ώρα, καταγραφή ρεκόρ στη μετεωρολογική ιστορία της χώρας.

Λίγο μετά τις 8 το πρωί ανακοινώθηκε ότι 560.000 κτήρια είναι χωρίς ρεύμα μόνο στην Ιρλανδία, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες ενώ είναι άγνωστο πότε θα διορθωθούν οι βλάβες.

Η καταιγίδα έπληξε τη Βρετανία με τυφώνα στις 6 το πρωί, με εκατομμύρια άτομα να λαμβάνουν τηλεφωνική ειδοποίηση έκτακτης.

Τα σχολεία είναι κλειστά και ανεμογεννήτριες απενεργοποιημένες καθώς οι άνεμοι ταχύτητας 177χλμ/ώρα ενδέχεται να καταστρέψουν κτίρια, να ξεριζώσουν δέντρα και να προκαλέσουν διακοπές ρεύματος.

Η σιδηροδρομική εταιρεία ScotRail ανέστειλε όλες τις πτήσεις σε όλη τη Σκωτία την Παρασκευή, λέγοντας ότι «δεν θα ήταν ασφαλές να εκτελούνται δρομολόγια επιβατών» εν μέσω της καταιγίδας.

Η RAC Breakdown συνέστησε στους αυτοκινητιστές σε περιοχές προειδοποίησης να παραμείνουν ασφαλείς σταθμεύοντας μακριά από δέντρα, να κρατούν σταθερά το τιμόνι, να αποφεύγουν τις παράκτιες διαδρομές και να προσέχουν τα συντρίμμια.

«Έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός για ολόκληρη τη Βόρεια Ιρλανδία», είπε η κα Pengelly.

«Αυτό είναι πολύ ασυνήθιστο, αυτό σημαίνει ότι από τις 7 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι αύριο υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή και ζημιές σε κτίρια και η ισχυρή συμβουλή μας και η συμβουλή του PSNI είναι να μείνετε στο σπίτι εάν είναι δυνατόν».

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Εθνικής Ομάδας Συντονισμού Έκτακτης Ανάγκης της Ιρλανδίας, Κιθ Λέοναρντ, δήλωσε ότι η καταιγίδα Eowyn θα είναι μια από τις πιο σοβαρές καταιγίδες που έχει δει η Ιρλανδία. «Θα είναι ένα καταστροφικό καιρικό συμβάν», είπε χαρακτηριστικά.

