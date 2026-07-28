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Τραμπ: Δεν θέλω να πλήξω γέφυρες και σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά το Ιράν πρέπει να συμφωνήσει

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να συνεχίσει να παραβιάζει τις συμφωνίες

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Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε τις απειλές του κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν «πολύ ισχυρή θέση» στις διαπραγματεύσεις και προειδοποιώντας ότι, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, ενδέχεται να στοχοποιηθούν το όρος Pickaxe, γέφυρες και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ διευκρίνισε ωστόσο ότι προτιμά να αποφευχθούν επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. «Δεν επιδιώκω να το κάνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν στο Ιράν να συνεχίσει να παραβιάζει τις συμφωνίες.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιράν Κρίση στη Μέση Ανατολή Ντόναλντ Τραμπ
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