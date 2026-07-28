Ο Γιάννης Αλαφούζος θέλησε να επιβραβεύσει τον Θοδωρή Βλάχο και τα παιδιά του για την τεράστια επιτυχία την οποία πανηγύρισαν το πρωί της Κυριακής, με την κατάκτηση του Παγκοσμίου τροπαίου.

Η Εθνική μας ομάδα πόλο ανδρών κατέκτησε το World Cup στην Ουγγαρία και ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αποφάσισε να προσφέρει πριμ 200.000 ευρώ στους πρωταγωνιστές του ιστορικού θριάμβου.



Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός γενικότερα συνδράμει στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, πέραν των συμβατικών του υποχρεώσεων στον Ερασιτέχνη.

Νωρίτερα μέσα στη μέρα, το σπουδαίο σύνολο του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στην Αθήνα και γνώρισε την αποθέωση από πλήθος κόσμου κατά την άφιξη στο «Ελ. Βενιζέλος».

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