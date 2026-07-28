Η DB engineering & consulting, τεχνικός σύμβουλος στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος - Το αντικείμενο της συνεργασίας

Τα πώς και τα γιατί επέβαλαν τη συνεργασία των Σιδηροδρόμων Ελλάδος με την Deutsche Bank engineering & consulting και το έργο που αυτή αναλαμβάνει, παρέθεσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της "Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.", Χρήστος Παληός, στα μέλη της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η σύμβαση αφορά πενταετή καθημερινή επιχειρησιακή υποστήριξη και συστηματική μεταφορά εφαρμοσμένης τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα. Η σύμβαση αφορά συμβουλευτικές υπηρεσίες. «Στόχος είναι να μετατραπεί ο θεσμικός και οργανωτικός μετασχηματισμός σε πραγματική λειτουργία, σε σαφείς διαδικασίες, ενιαίο επιχειρησιακό μοντέλο, αξιόπιστα δεδομένα, μετρήσιμη απόδοση και σταθερή κουλτούρα ασφάλειας», είπε ο κ. Παληός. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος προβλέπονται, ως κεντρικό εργαλείο της τελικής φάσης του σχεδίου υλοποίησης του οργανωτικού μετασχηματισμού, και συνδέεται με το ορόσημο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για ένα πλήρως λειτουργικό διαχειριστή υποδομής, με ενισχυμένη επιχειρησιακή ικανότητα, σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μ.Α.Ε.

«Η εταιρεία έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα: διαμορφώθηκε ο νέος ενιαίος οργανωτικός σχεδιασμός, προχώρησε η μετάβαση σε ενιαίο σύστημα διαχείρισης ασφάλειας, αναπτύχθηκαν νέοι μηχανισμοί διαχείρισης αλλαγών και εκπαίδευσης, δημιουργήθηκαν κρίσιμες ψηφιακές υποδομές, όπως το μητρώο σιδηροδρομικών δεδομένων και railway.gov.gr. H πρόκληση τώρα είναι αυτά τα εργαλεία, μαζί με την ολοκλήρωση των έργων στον κεντρικό άξονα, να ενσωματωθούν πλήρως στην καθημερινή λειτουργία», είπε, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα της σύμβασης ο κ. Παληός και σημείωσε ότι η πρόκληση τώρα είναι αυτά τα εργαλεία, μαζί με την ολοκλήρωση των έργων στον κεντρικό άξονα, να ενσωματωθούν πλήρως στην καθημερινή λειτουργία. Παράλληλα όλα τα έργα της εταιρείας προχωρούν κανονικά, όπως και οι διαδικασίες πρόσληψης νέου προσωπικού για τη στελέχωση του Οργανισμού, όπως είπε.

«Η υπό ανάθεση σύμβαση δεν έρχεται να αναπληρώσει ή να υποκαταστήσει αυτή την προσπάθεια, έρχεται να την ενισχύσει, φέρνοντας στην εταιρεία εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία, η οποία θα μεταφερθεί στο υφιστάμενο και στο νέο προσωπικό των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, μέσα από καθημερινή συνεργασία στο πεδίο», είπε ο κ. Παληός και τόνισε ότι απαιτείται εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων σιδηροδρομικών δικτύων, στη συντήρηση υποδομών, στη διαχείριση της κυκλοφορίας και της χωρητικότητας, στη θέση σε λειτουργία νέων συστημάτων και στην εφαρμογή ευρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας και διαλειτουργικότητας. «Η καταλληλότητα του ομίλου Deutsche Bank είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτό το αντικείμενο. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα του αναδόχου, διαθέτει περισσότερους από 6.200 εργαζομένους και πολυετή διεθνή εμπειρία σε έργα σιδηροδρομικών υποδομών. Ο ανάδοχος ανήκει στον όμιλο Deutsche Bank, ο οποίος διαχειρίζεται το μεγαλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ευρώπης. Πρόκειται συνεπώς για τεχνογνωσία που προέρχεται από την καθημερινή λειτουργία ενός από τα μεγαλύτερα και πλέον σύνθετα σιδηροδρομικά συστήματα διεθνώς και θα έρθει να συνδράμει δραστικά την προσπάθεια μας για την αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου», είπε ο κ. Παληός.

Όπως ειδικότερα ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, για τη συνεργασία με την Deutsche Bank engineering & consulting, αυτή θα υλοποιηθεί, μέσω μικτής επιχειρησιακής ομάδας, με καθημερινή παρουσία στελεχών του αναδόχου, δίπλα στα στελέχη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, στα κεντρικά γραφεία, στα κέντρα κυκλοφορίας, στις τεχνικές μονάδες και στο πεδίο. Η συνεργασία καλύπτει επτά κρίσμους επιχειρησιακούς τομείς:

-ασφάλεια και επιχειρησιακό έλεγχο (θα υποστηρίξει και θα βελτιώνει συνεχώς το σύστημα ασφάλειας και την ενσωμάτωση κοινών μεθόδων ασφαλείας και τεχνικών προδιαγραφών διαλειτουργικότητας)

-θα υποστηρίξει τη λειτουργία του δικτύου και τη διαχείριση κυκλοφορίας (θα υποστηρίξει τα κέντρα ελέγχου και κυκλοφορίας, την ανάπτυξη και τυποποίηση πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας)

-θα υποστηρίξει τον Οργανισμό στη συντήρηση και διαχείριση υποδομής-περιουσιακών στοιχείων (υποστήριξη στην εφαρμογή του εθνικού σχεδίου συντήρησης και σε όλα τα ISO που πρέπει να αναπτυχθούν)

-θα υποστηρίξει τους Σιδηροδρόμους Ελλάδος στην υλοποίηση των έργων και την αναβάθμιση δικτύου (θα βοηθήσει στην παρακολούθηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και των νέων έργων και υποστήριξη ομαλής ενσωμάτωσης τους στο λειτουργικό σιδηροδρομικό δίκτυο και θα βοηθήσει στη δημιουργία νέου πλαισίου διαχείρισης του κύκλου ζωής των έργων)

-θα βοηθήσει στις ψηφιακές λειτουργίες, στην παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο (δημιουργία ψηφιακού κέντρου επιχειρησιακής εικόνας μέσω του railway.gov.gr, στον επανασχεδιασμό και τυποποίηση ψηφιακών επιχειρησιακών διαδικασιών)

-υποστήριξη στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και την επιχειρησιακή του επάρκεια, με περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της Σιδηροδρομικής Ακαδημίας

-υποστήριξη στην οργάνωση των εμπλεκομένων διευθύνσεων, στα ζητήματα αναφορών και αξιολογήσεων

Ο κ. Παληός υπογράμμισε ότι η σύμβαση δεν υποκαθιστά τη διοίκηση ούτε εκχωρεί τη θεσμική ευθύνη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος. Οι αποφάσεις, ο έλεγχος και η ευθύνη παραμένουν στην εταιρεία και στα θεσμικά της όργανα. Ο ανάδοχος καλείται να μεταφέρει γνώση, να εγκαθιδρύσει σύγχρονες διαδικασίες και να ενισχύσει τα στελέχη των Σιδηροδρόμων Ελλάδος ώστε η νέα ικανότητα να παραμείνει στον Οργανισμό. «Ο τελικός δείκτης επιτυχίας δεν θα είναι ο αριθμός των εκθέσεων που θα παραδοθούν. Θα είναι το αν οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος θα μπορούν να λειτουργούν αυτοδύναμα με ενιαίο επιχειρησιακό μοντέλο, εκπαιδευμένο προσωπικό, σαφή λογοδοσία και σύγχρονες διαδικασίες ασφάλειας, συντήρησης και κυκλοφορίας», είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας.

Το κόστος της σύμβασης, που είναι πενταετούς διάρκειας, θα ανέλθει στα 24 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος επανέλαβε ότι οι εργασίες αποκατάστασης του Daniel εξελίσσονται κανονικά και τέλος καλοκαιριού, «για πρώτη φορά, στο δίκτυο μας, θα έχουμε 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση, εγκατεστημένο ETCS και προχωρά η διαδικασία πιστοποιήσεων και αδειοδοτήσεων». Η διαδικασία, όπως είπε, προβλέπει ότι με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, σε κάθε τμήμα, γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν και ήταν επιτυχημένες.

«Σήμερα λειτουργούμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των τελευταίων δεκαετιών», είπε ο κ. Παληός και προσέθεσε ότι όσο αυξάνονται τα χιλιόμετρα του δικτύου, αυξάνονται μαζί και τα επίπεδα ασφαλείας. Αναφερόμενος στο railway.gov.gr, είπε ότι μέσω αυτού γνωρίζουμε σε πραγματικό χρόνο με ακρίβεια λιγότερη των πέντε εκατοστών την πραγματική θέση της κίνησης των αμαξοστοιχιών. Επιπρόσθετα λειτουργούν τέσσερα κέντρα σηράγγων, Αθήνα, Λιανοκλάδι, Λάρισα, Κόρινθο. «Άρα, έχουμε σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση όπου γίνονται οι χαράξεις, έχουμε εικόνα μέσω των drones για το δίκτυο και της κατάστασής του. Αυτά όλα είναι μέτρα ενίσχυσης της ασφάλειας και πραγματικά είναι στο υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των τελευταίων δεκαετιών. Ξαναλέω, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης γίνονται οι απαραίτητες δοκιμές και γνωρίζουμε ότι είναι επιτυχημένες», σημείωσε για την ασφάλεια του συστήματος.

«Μιλάτε για το ETCS, δηλαδή το σύστημα με το οποίο σταματάνε τα τρένα αυτόματα, όταν όλες οι άλλες εγγυήσεις δεν λειτουργήσουν. Σωστά;», ρώτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Λειτουργούν πέντε δικλείδες ασφαλείας και διαρκώς προσθέτουμε δικλείδες ασφαλείας. Και η προσπάθεια μας είναι διαρκώς να προσθέτουμε και άλλες», απάντησε ο κ. Παληός και προσέθεσε: «μιλάμε για την ασφάλεια και όλοι είμαστε απολύτως ευαισθητοποιημένοι».

«Τόσο που αφήσατε να μπαίνουν στα τρένα οι άνθρωποι και να σκοτώνονται», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η κυκλοφορία σήμερα στον ελληνικό σιδηρόδρομο γίνεται με σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση και στην πράξη δείχνουμε ότι αυξάνουμε διαρκώς και τα τμήματα που μπαίνουν σε σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση», ανέφερε ο κ. Παληός και προσέθεσε ότι λειτουργεί σε 24ωρη βάση κέντρο παρακολούθησης στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών.

«Με βάση αυτά που λέτε ούτε η τηλεδιοίκηση ούτε η σηματοδότηση λειτουργούν σε όλη τη διαδρομή», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Σε όλο τον άξονα, από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη και τα σύνορα της χώρας μας, προς Ειδομένη και Προμαχώνα, λειτουργεί σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση, με εξαίρεση το κομμάτι από Λιανοκλάδι μέχρι Κραννώνα πριν τη Λάρισα, το οποίο θα τελειώσει τέλος καλοκαιριού και θα έχουμε 100%», είπε ο κ. Παληός και προσέθεσε ότι στο συγκεκριμένο τμήμα γίνονται έργα αποκατάστασης που τελειώνουν «τώρα». Στο συγκεκριμένο κομμάτι έχουμε μονογράμμιση, είπε, η κυκλοφορία γίνεται με την ύψιστη ασφάλεια, υπάρχουν επανδρωμένοι σταθμοί και στο Λιανοκλάδι και στη Λάρισα, με σταθμάρχες, «δεν φεύγει ένα τρένο, αν δεν έχει φτάσει το επόμενο».

Πηγή: skai.gr

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