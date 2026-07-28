Οι αρχές της περιφέρειας της Ζιρόντ αποφάσισαν την απομάκρυνση 4.000 ακόμη ανθρώπων από την περιοχή του Μπορντό στη νοτιοδυτική Γαλλία και συγκεκριμένα από τουριστικά καταλύματα της κωμόπολης Λακανό, καθώς η επικείμενη αύξηση των θερμοκρασιών δημιουργεί φόβους για την επιδείνωση της γιγάντιας δασικής πυρκαγιάς, η οποία, τουλάχιστον, σταθεροποιήθηκε κατά τη διάρκεια μίας σχετικά ήσυχης νύχτας.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς στις 22 Ιουλίου βόρεια της κοιλάδας της Αρκασόν, περί τους 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από 23 κοινότητες και, καθώς η πυρκαγιά δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί, η επιστροφή τους παραμένει αμφίβολη βραχυπρόθεσμα.

Η πυρκαγιά έχει σταθεροποιηθεί και οι αναζωπυρώσεις της νύχτας «είναι υπό έλεγχο», ανακοίνωσε η περιφέρεια της Ζιρόντ νωρίς το πρωί. Όμως η επιστροφή των υψηλών θερμοκρασιών στη Γαλλία δημιουργεί ανησυχίες για νέα επιδείνωση της κατάστασης.

Έχοντας κάψει έκταση 420.000 στρεμμάτων, η πυρκαγιά της Ζιρόντ είναι η μεγαλύτερη στη Γαλλία από τη γιγάντια πυρκαγιά του 1949 στην οροσειρά της Λαντ στην Γασκώνη με 500.000 στρέμματα καμένης γης.

Από τον Ιανουάριο, 920.000 στρέμματα έχουν καεί στη γαλλική επικράτεια, πράγμα που σημαίνει ότι το 2026 καταρρίπτει το ρεκόρ των καμένων εκτάσεων εδώ και 20 χρόνια δορυφορικών δεδομένων, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης πυρκαγιών Effis.

Στην περιοχή του Μπορντό, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας, Météo-France προβλέπει για σήμερα, 28/7, αύξηση των θερμοκρασιών μέχρι τους 35°C και νοτιοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τους δυτικούς ωκεάνιους ανέμους είναι πιθανό να αναζωπυρώσουν τις φλόγες.

Οι περιφέρειες της Ζιρόντ και της Λαντ πέρασαν σήμερα στην κίτρινη ζώνη της επιφυλακής για καύσωνα.

«Οι εβδομάδες που έρχονται θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν από την αίθουσα κρίσεων του νομαρχιακού επιχειρησιακού κέντρου πυρόσβεσης και διάσωσης.

Η κυβέρνησή του επικρίνεται από την αντιπολίτευση στον τομέα της πολιτικής προστασίας για έλλειψη προετοιμασίας και καταγγέλλει την κατάσταση του στόλου των γερασμένων Canadair.

Από την έναρξη της πυρκαγιάς στην κοιλάδα της Αρκασόν, 93 πυροσβέστες έχουν τραυματισθεί και 240 κατοικίες έχουν καταστραφεί. Το υπουργείο Γεωργίας της Τουρκίας ανταποκρίθηκε στο αίτημα για βοήθεια της Γαλλίας με την ανάπτυξη δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών.

Πάνω από 100.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις φωτιές στην Ισπανία

Ο Ισπανός πυροσβέστης Χαβιέρ Γκαρσία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ κάτι παρόμοιο με την πρωτοφανή πυρκαγιά που μαίνεται κοντά στη Μαδρίτη, στα είκοσι χρόνια που προστατεύει δάση και αγροτικές κοινότητες.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο», δήλωσε ο Γκαρσία στο Associated Press, λίγο πριν ξεκινήσει ακόμη μία εξαντλητική ημέρα στη μάχη με τις φλόγες.

Η ανεξέλεγκτη πυρκαγιά έχει κατακάψει 500 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση πέντε φορές μεγαλύτερη από αυτή της Βαρκελώνης και έχει αναγκάσει 25.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα χωριά τους στους φλεγόμενους λόφους της επαρχίας Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης.

Η σφοδρότητα της μεγαλύτερης καταγεγραμμένης δασικής πυρκαγιάς στην Ισπανία αναγκάζει τους πυροσβέστες να αλλάξουν ριζικά την τακτική τους, δίνοντας πλέον προτεραιότητα στις εκκενώσεις και στην προστασία των περιουσιών, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με ταχύτατα κινούμενα μέτωπα φωτιάς και πυρκαγιές τόσο ισχυρές που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα.

«Η εξέλιξη είναι ανησυχητική», είπε ο Γκαρσία.

Στο παρελθόν, η μονάδα του επιχειρούσε κυρίως μέσα στα δάση. Σήμερα αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας, με βασική αποστολή τη διάσωση ανθρώπινων ζωών. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι από τις πυρκαγιές, ενώ συνολικά 79.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους εξαιτίας της φωτιάς στην Άβιλα, μιας ακόμη πυρκαγιάς στην περιφέρεια της Μαδρίτης και μιας τρίτης στην ανατολική περιοχή της Καστεγιόν.

«Αυτό σημαίνει περισσότερη δουλειά και μεγαλύτερο άγχος για εμάς», είπε. «Πρώτα είναι οι ανθρώπινες ζωές, μετά τα σπίτια και στο τέλος το δάσος».

Η κλιματική αλλαγή τροφοδοτεί τις φλόγες

Ο Γκαρσία υπηρετεί σε μία από τις ειδικές μονάδες δασοπυρόσβεσης της Ισπανίας, οι οποίες συνδράμουν τις περιφερειακές πυροσβεστικές δυνάμεις όταν χρειάζονται ενισχύσεις. Οι πυροσβέστες εργάζονται σε βάρδιες διάρκειας 12 ωρών, καταβρέχοντας φλεγόμενα δέντρα και απομακρύνοντας τη χαμηλή βλάστηση πριν αυτή μετατραπεί σε καύσιμη ύλη.

Η 40μελής μονάδα του, με έδρα την Άβιλα, μάχεται τη συγκεκριμένη πυρκαγιά εδώ και τρεις ημέρες. Προηγουμένως είχε επιχειρήσει στις πυρκαγιές της Γουαδαλαχάρα και κοντά στη Σαραγόσα τις τελευταίες εβδομάδες. Η φωτιά στη Γουαδαλαχάρα κατέκαψε 320 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αποτελώντας την τρίτη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί στην Ισπανία.

«Μέχρι πέρυσι δεν είχα ζήσει ποτέ να πολεμάμε τη μία τεράστια πυρκαγιά μετά την άλλη», δήλωσε ο 43χρονος Γκαρσία.

Μεγάλες περιοχές της Ισπανίας ήταν πάντοτε ευάλωτες στις πυρκαγιές, λόγω των θερμών καλοκαιριών και του σχετικά ξηρού κλίματος. Ωστόσο, ειδικοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει τη συχνότητα των καυσώνων και των περιόδων ξηρασίας, παρατείνοντας σημαντικά την περίοδο υψηλού κινδύνου για εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Μόλις ξεσπάσει μια φωτιά, εξαπλώνεται πλέον με ταχύτητα και σφοδρότητα που σπάνια παρατηρούνταν στο παρελθόν.

Ο Γκαρσία ανέφερε ότι παλαιότερα υπήρχαν περίπου 15 ημέρες ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κάθε χρόνο. Σήμερα, οι πυροσβέστες βρίσκονται σε επιφυλακή για 30 έως 40 ημέρες. Φέτος, οι πυρκαγιές έχουν κατακάψει 1.530 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ισπανία, έξι φορές μεγαλύτερη έκταση από εκείνη που είχε καεί το πρώτο εξάμηνο του 2025, σύμφωνα με την υπουργό Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Άαγκεσεν.

Την ίδια στιγμή, η γιγαντιαία πυρκαγιά στη γειτονική Γαλλία έχει αναγκάσει περισσότερους από 200.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Οι πυρκαγιές είναι πλέον υπερβολικά ισχυρές για άμεση κατάσβεση. Ο 29χρονος Ραούλ Γκερέρο εργάζεται ως πυροσβέστης στην περιφέρεια Καστίλλη και Λεόν, όπου ανήκει και η Άβιλα, τα τελευταία δέκα χρόνια. Όπως λέει, η συγκεκριμένη πυρκαγιά δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχει αντιμετωπίσει. Δήλωσε μάλιστα ότι η 40μελής μονάδα του αναγκάστηκε επανειλημμένα να υποχωρήσει σε ασφαλέστερα σημεία, όταν ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν από τις φλόγες έγινε άμεσος.

Όπως εξήγησε, σε αρκετές περιπτώσεις η πυρκαγιά ήταν «πέρα από κάθε δυνατότητα κατάσβεσης», δηλαδή «τόσο βίαιη και τόσο ισχυρή, ώστε ό,τι κι αν κάνεις, δεν μπορείς να τη σβήσεις». Ερωτηθείς πώς αισθάνεται γι' αυτό, απάντησε: «Πάνω απ' όλα, ανήμπορος».

Η βλάστηση μπορεί να μετατραπεί σε «καθαρή πυρίτιδα»

Παρότι οι πυρκαγιές συχνά προκαλούνται από κεραυνούς ή από σπινθήρες γεωργικών μηχανημάτων, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που τις καθιστούν δυσκολότερες στην αντιμετώπιση είναι η εγκατάλειψη των αγροκτημάτων, των οπωρώνων και των τοπικών δασικών δραστηριοτήτων, τα οποία παλαιότερα δημιουργούσαν φυσικές αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα χωριά και τις κοινότητες.

Σήμερα, η βλάστηση φτάνει μέχρι τις αυλές των σπιτιών, δήλωσε ο Γκερέρο. Παράλληλα, κάλεσε τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τις τοπικές αρχές να φροντίζουν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για τον καθαρισμό των ξερών χόρτων και των θάμνων γύρω από τις κατοικίες και για τη σωστή διαχείριση των δασών.

Διαφορετικά, όπως προειδοποίησε, αυτή η βλάστηση θα παραμείνει «καθαρή πυρίτιδα» για τις πυρκαγιές του μέλλοντος.

Πηγή: skai.gr

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