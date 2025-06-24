Νετανιάχου: Το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση του Τραμπ για κατάπαυση του πυρός

Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσημα το πρωί ότι συμφώνησε με την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός, ωστόσο προειδοποίησε το Ιράν να μην παραβιάσει την εκεχειρία.

Η ισραηλινή κυβέρνηση, σε ανακοίνωση που δημοσίευσε το Γραφείο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρει ότι «υπό το πρίσμα της επίτευξης των στόχων της επιχείρησης και σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ, το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση του προέδρου για διμερή κατάπαυση του πυρός».

«Το Ισραήλ θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός», προσθέτει η ανακοίνωση, προειδοποιώντας την Τεχεράνη.

Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «το Ισραήλ εξουδετέρωσε μια άμεση διπλή υπαρξιακή απειλή τόσο στον πυρηνικό όσο και στον τομέα των βαλλιστικών πυραύλων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ότι η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και Ισραήλ είναι πλέον σε ισχύ, και ζήτησε να μην παραβιαστεί.

Μια ομάδα συγγενών των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ζήτησε την επέκταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ώστε να συμπεριλάβει τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για την εκεχειρία



«Ο Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε χθες το βράδυ το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας, μαζί με τον Υπουργό Άμυνας, τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και τον Διευθυντή της Μοσάντ, προκειμένου να αναφέρει ότι το Ισραήλ έχει επιτύχει όλους τους στόχους της Επιχείρησης Ανατέλλων Λέων, και πολλούς άλλους.

Το Ισραήλ έχει απομακρύνει από πάνω του μια διπλή υπαρξιακή απειλή - τόσο στο πυρηνικό ζήτημα όσο και στους βαλλιστικούς πυραύλους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις πέτυχαν επίσης πλήρη αεροπορική υπεροχή στους ουρανούς πάνω από την Τεχεράνη, έπληξαν σοβαρά τη στρατιωτική ηγεσία και κατέστρεψαν δεκάδες κύριους στόχους του ιρανικού καθεστώτος.

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επίσης πλήξει σοβαρά στόχους του καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης, έχουν εξαλείψει εκατοντάδες μαχητές από την (παραστρατιωτική πολιτοφυλακή) Μπασίτζ, το όργανο καταστολής του τρομοκρατικού καθεστώτος, και έχουν εξαλείψει έναν επιπλέον ανώτερο πυρηνικό επιστήμονα.

Το Ισραήλ ευχαριστεί τον Πρόεδρο Τραμπ και τις ΗΠΑ για την αμυντική τους υποστήριξη και για τη συμμετοχή τους στην εξάλειψη της ιρανικής πυρηνικής απειλής.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης και σε πλήρη συντονισμό με τον Πρόεδρο Τραμπ, το Ισραήλ συμφωνεί με την πρόταση του Προέδρου για διμερή κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας.

Οι πολίτες του Ισραήλ πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων μέχρι να επαληθευτεί η πλήρης τήρηση της εκεχειρίας.

Οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα και στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας για πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Στην Επιχείρηση Ανατέλλων Λέων, το Κράτος του Ισραήλ σημείωσε μεγάλα ιστορικά επιτεύγματα και τοποθετήθηκε στην πρώτη θέση των μεγάλων δυνάμεων του κόσμου.

Αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία για τον λαό του Ισραήλ και τους μαχητές του, οι οποίοι απομάκρυναν δύο υπαρξιακές απειλές για τη χώρα μας και εξασφάλισαν την αιωνιότητα του Ισραήλ.

Ο Πρωθυπουργός θα εκδώσει δήλωση αργότερα σήμερα».

Επέκταση της εκεχειρίας στη Γάζα ζητούν οι συγγενείς των ομήρων

Μια ομάδα συγγενών των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ζήτησε την επέκταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ώστε να συμπεριλάβει τον κατεστραμμένο από τον πόλεμο θύλακα.

«Όσοι μπορούν να επιτύχουν εκεχειρία με το Ιράν μπορούν επίσης να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τρίτη το λεγόμενο Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών.

Το φόρουμ δήλωσε ότι η εκεχειρία «πρέπει να επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει τη Γάζα» και κάλεσε την κυβέρνηση «να συμμετάσχει σε επείγουσες διαπραγματεύσεις που θα φέρουν πίσω όλους τους ομήρους και θα τερματίσουν τον πόλεμο».

Υπάρχουν 50 όμηροι που κρατούνται αιχμάλωτοι από την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση Χαμάς. Είκοσι πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση.

«Η ολοκλήρωση αυτής της αποφασιστικής επιχείρησης κατά του Ιράν χωρίς να αξιοποιήσουμε την επιτυχία μας να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους θα ήταν μια σοβαρή αποτυχία», πρόσθεσε το φόρουμ, αποκαλώντας την εξέλιξη «κρίσιμο παράθυρο ευκαιρίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.