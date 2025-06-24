Ισραήλ: «Συντριπτική νίκη επί του Ιράν, τώρα στρεφόμαστε με όλη την ισχύ μας στη Γάζα»

Μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας με την Τεχεράνη, ο ακροδεξιός Υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, μέλος του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, καυχιέται για τη «συντριπτική νίκη» του Ισραήλ, η οποία, όπως λέει, είχε ως αποτέλεσμα την άρση «μιας άμεσης υπαρξιακής απειλής».

«Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες όσων δολοφονήθηκαν σήμερα το πρωί στην Μπερσεβά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το πρωί αφήνει μια πικρή γεύση, αλλά με όλη τη θλίψη, η αλήθεια είναι ότι πετύχαμε, δόξα τω Θεώ, μια συντριπτική νίκη στην εκστρατεία κατά του Ιράν που θα καταγραφεί ένδοξα στις σελίδες της ιστορίας του Κράτους του Ισραήλ», λέει ο ακροδεξιός ηγέτης.

«Έχουμε απομακρύνει μια άμεση υπαρξιακή απειλή... και έχουμε καταστρέψει σοβαρά το ιρανικό καθεστώς του αγιατολάχ, μεταξύ άλλων καταστρέφοντας δεκάδες στόχους στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τώρα [στρεφόμαστε] με όλη μας την ισχύ στη Γάζα, για να ολοκληρώσουμε το έργο: να καταστρέψουμε τη Χαμάς και να επιστρέψουμε τους ομήρους μας και να διασφαλίσουμε, με τη βοήθεια του Θεού, πολλά χρόνια ασφάλειας και ανάπτυξης από δύναμη για τον λαό του Ισραήλ».

Πηγή: skai.gr

