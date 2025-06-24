IDF: Απετράπη μεγαλύτερη επίθεση στο Ισραήλ με πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων – Δείτε βίντεο

Τις τελευταίες ώρες, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε αρκετούς ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν, οι οποίοι ήταν έτοιμοι για πλήγματα το πρωί στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Οι αεροπορικές επιδρομές απέτρεψαν μια μεγαλύτερη επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό. Δεν είναι σαφές εάν οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν πριν από τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων ή κατά τη διάρκειά τους.

Ο στρατός δημοσίευσε πλάνα από τις επιθέσεις.

Παρά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένας βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε μια πολυκατοικία στη Μπερ Σεβά.

Δείτε βίντεο

כלי טיס של חיל-האוויר תקפו בשעות האחרונות במערב איראן, והשמידו משגרי טילים שהיו מוכנים לשיגור כחלק מהמטח ששוגר לעבר שטח מדינת ישראל. pic.twitter.com/E5qeJrHaCu — Israeli Air Force (@IAFsite) June 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.