IDF: Απετράπη μεγαλύτερη επίθεση στο Ισραήλ με πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές πυραύλων – Δείτε βίντεο

IDF: Απετράπη μεγαλύτερη επίθεση στο Ισραήλ με πλήγματα σε ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων – Δείτε βίντεο

Δεν είναι σαφές εάν οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν πριν από τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων ή κατά τη διάρκειά τους - Οι IDF δημοσίευσαν πλάνα από τις επιθέσεις

Τις τελευταίες ώρες, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έπληξε αρκετούς ιρανικούς εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων στο δυτικό Ιράν, οι οποίοι ήταν έτοιμοι για πλήγματα το πρωί στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Στρατός.

Οι αεροπορικές επιδρομές απέτρεψαν μια μεγαλύτερη επίθεση στο Ισραήλ, σύμφωνα με τον στρατό. Δεν είναι σαφές εάν οι επιθέσεις εξαπολύθηκαν πριν από τις εκτοξεύσεις ιρανικών πυραύλων ή κατά τη διάρκειά τους.

Ο στρατός δημοσίευσε πλάνα από τις επιθέσεις.

Παρά την ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση, τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν όταν ένας βαλλιστικός πύραυλος χτύπησε μια πολυκατοικία στη Μπερ Σεβά. 

Δείτε βίντεο

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Ιράν
