Το Κίεβο έπληξε αποθήκη πετρελαίου στο Ροστόφ - Τρεις νεκροί στο Σούμι - Στη Χάγη ο Ζελένσκι

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες, Δευτέρα, πως επιτέθηκαν σε αποθήκη πετρελαίου στη νότια ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, η οποία χρησίμευε για τον εφοδιασμό των ρωσικών δυνάμεων σε κατεχόμενα τμήματα της Ουκρανίας και έπιασε φωτιά.

Το Γενικό Επιτελείο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι μονάδες ειδικών επιχειρήσεων, σε συνεργασία με πυραυλικές δυνάμεις και πυροβολικό, έπληξαν τις εγκαταστάσεις Atlas στην περιφέρεια του Ροστόφ, όχι μακριά από τα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας.

«Επιβεβαιώθηκε πλήγμα των δυνάμεών μας στην περιοχή του στόχου», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο σε δήλωσή του στο Telegram. «Εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποσαφηνίζονται».

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο.

Ο κυβερνήτης του Ροστόφ Γιούρι Σλιούσαρ είχε δηλώσει νωρίτερα χθες, Δευτέρα, πως επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους την προηγούμενη νύκτα προκάλεσε πυρκαγιά σε «βιομηχανική επιχείρηση» στην περιοχή Καμένσκι της περιφέρειας, αλλά δεν κατονόμασε την επιχείρηση.

Η πυρκαγιά κατασβέσθηκε χθες το πρωί, ανέφερε ο Σλιούσαρ μέσω του Telegram. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω του Telegram ότι κατέστρεψε 14 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την περιφέρεια του Ροστόφ στη διάρκεια της νύκτας μέχρι και το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με την ουκρανική ανακοίνωση, η εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν για να παρέχει καύσιμα και λιπαντικά σε ρωσικές μονάδες οι οποίες επιχειρούν σε κατεχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των περιφερειών του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, στο ανατολικό μέτωπο του πολέμου.

Τρεις νεκροί στην περιοχή της Σούμι από ρωσικά πλήγματα με drones

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν από πλήγματα με ρωσικά drones στην περιοχή του Σούμι, μια πόλη στη βορειοανατολική Ουκρανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

«Γύρω στα μεσάνυκτα οι Ρώσοι εξαπέλυσαν μαζική επίθεση με drones εναντίον ενός χωριού (…) έχουμε πληροφορίες για τρεις νεκρούς», δήλωσε ο Όλεχ Γκριγκόροφ επικεφαλής των περιφερειακών αρχών.

«Το πλήγμα κόστισε τη ζωή σε ανθρώπους από διαφορετικές οικογένειες. Ζούσαν στον ίδιο δρόμο», πρόσθεσε.

Εκτός από ένα μικρό αγόρι πέντε ετών – νωρίτερα οι αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ήταν οκτώ ετών--, «σκοτώθηκαν επίσης ένας 52χρονος άνδρας και μία γυναίκα 84 ετών», διευκρίνισε το γραφείο του εισαγγελέα του Σούμι.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «έξι ακόμη άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο έφηβοι ηλικίας 17 ετών και ένα αγόρι 12 ετών, τραυματίστηκαν».

Ο Ιχόρ Τερέχοβ, δήμαρχος του Χαρκόβου, επεσήμανε με ανάρτησή του στο Telegram ότι η Ρωσία εκτόξευσε στη διάρκεια της νύκτας επτά drones εναντίον της πόλης αυτής, στη βορειοδυτική Ουκρανία. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Σέρχιι Λισάκ, δήλωσε ότι πλήγματα του ρωσικού πυροβολικού και drones στοχοθέτησαν την πόλη Νικοπόλ, δυτικά της Ζαπορίζια.

Τέσσερις άνθρωποι – δύο γυναίκες 34 και 40 ετών και δύο άνδρες 36 και 44 ετών—τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Λισάκ επεσήμανε ότι από τα ρωσικά πλήγματα υπέστησαν ζημιές κυβερνητικό κτίριο, ένα κτίριο κατοικιών, δύο σπίτια κα ένα κατάστημα.

Ο Ζελένσκι στη Χάγη για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρεθεί σήμερα στη Χάγη για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που διεξάγεται σήμερα και αύριο στην ολλανδική πόλη.

Σήμερα το βράδυ ο Ζελένσκι είναι προσκεκλημένος του Ολλανδού βασιλιά Βίλεμ- Αλεξάντερ Γ’ και πιθανόν θα έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Στο μεταξύ χθες, Δευτέρα, κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στη Βρετανία, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την παραγωγή drones, ενισχύοντας τη στρατιωτική συνεργασία με την Ουκρανία.

Εξάλλου στην πρωτεύουσα της Ρωσίας ένα ουκρανικό drone στοχοθέτησε κτίριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, εκ των οποίων ο ένας διακομίστηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε Αντρέι Βορομπιόφ περιφερειάρχης της Μόσχας.

«Περίπου 100 άνθρωποι, ανάμεσά τους 30 παιδιά, απομακρύνθηκαν από το κτίριο», επεσήμανε.

Δύο άλλα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν δυτικά της Μόσχας χωρίς να υπάρξουν τραυματίες, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.