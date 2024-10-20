Η υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις γιορτάζει τα 60α γενέθλιά της σήμερα με δύο επισκέψεις σε εκκλησίες στην Τζόρτζια, όπου σχεδιάζει να επιστρατεύσει τους ψηφοφόρους της πρόωρης ψηφοφορίας, την ώρα που ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της Ντόναλντ Τραμπ θα περάσει χρόνο σε ένα κατάστημα McDonald's στην Πενσιλβάνια.

Η Χάρις και ο Τραμπ, οι οποίοι έρχονται ισόπαλοι στην κούρσα των προεδρικών εκλογών στις πιο αμφίρροπες πολιτείες, έχουν οξύνει τις επιθέσεις τους τις τελευταίες ημέρες και ταυτόχρονα προσπαθούν να κινητοποιήσουν τους ψηφοφόρους της πρόωρης κάλπης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως, κι ενώ απομένουν μόλις 16 ημέρες έως την αναμέτρηση της 5ης Νοεμβρίου.

Αφότου ένωσε τις δυνάμεις χθες στο Ντιτρόιτ με τη ράπερ Lizzo και στην Ατλάντα με το είδωλο της ποπ Usher, η Χάρις θα έχει σήμερα στο πλευρό της, σαν ένα δώρο γενεθλίων, έναν ακόμη θρύλο του πενταγράμμου, τον Στίβι Γουόντερ, ο οποίος θα εμφανιστεί σε μία από τις εκκλησίες που εκείνη σκοπεύει να επισκεφθεί.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρώην πρόεδρος Τραμπ, ηλικίας 78 ετών, επικεντρώνονται στην Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν και σε άλλες πολιτείες που είναι πιθανόν να κρίνουν την εκλογική αναμέτρηση, όπου και τα δύο κόμματα τυγχάνουν ισχυρής στήριξης και η εκλογική μάχη ήταν αμφίρροπη σε άλλες αναμετρήσεις.

Η Κάμαλα Χάρις και ο υποψήφιος αντιπρόεδρός της, ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουολς θα δώσουν το «παρών» σήμερα σε μια πρωτοβουλία με τίτλο "Souls to the Polls", η οποία στοχεύει να εκμεταλλευτεί τις χορωδίες γκόσπελ, θρησκευτικούς ηγέτες και εκλεγμένους αξιωματούχους για να κινητοποιήσει τους ψηφοφόρους.

Η Χάρις, η οποία τραγουδούσε σε μία εκκλησιαστική χορωδία, θα παραστεί σε μία τελετή και θα μιλήσει στον ναό New Birth Missionary Baptist Church στο Στόνκρεστ, στην Τζόρτζια, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων ανατολικά της Ατλάντας, σύμφωνα με την προεκλογική εκστρατεία της.

Επίσης, θα εκφωνήσει μία ομιλία στο Divine Faith Ministries International στο Τζόουνσμπορο, νότια της Ατλάντας, όπου σχεδιάζει να ενθαρρύνει τους πιστούς να ασκήσουν τα εκλογικά δικαιώματά τους. Εκεί θα εμφανιστεί ο Στίβι Γουόντερ και αναμένεται να τραγουδήσει.

Μετά τις εκδηλώσεις αυτές, η Χάρις θα δώσει μια συνέντευξη στον ηγέτη των πολιτικών δικαιωμάτων Αλ Σάρπτον, η οποία θα προβληθεί απόψε το βράδυ στο MSNBC.

Ο Γουόλς θα παραστεί σε μια λειτουργία στο Σάγκινο, στο Μίσιγκαν, ενώ η σύζυγός του Γκουέν Γουόλς θα επισκεφθεί μια εκκλησία στο Λας Βέγκας.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού κλιμάκωσε τις προσωπικές επιθέσεις σε βάρος της Χάρις χθες, είπε στο Breitbart News ότι θα αναλάβει ρόλο υπαλλήλου σε ένα εστιατόριο McDonald’s στην Πενσιλβάνια σήμερα, «απλά για πλάκα», προκειμένου να χλευάσει τη Χάρις. Ο σύμβουλος του μεγιστάνα Τζέισον Μίλερ είπε ότι ο Τραμπ θα εργαστεί στον χώρο των τηγανιτών πατατών στο εστιατόριο.

Η υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος έχει πει πως έχει εργαστεί σε ένα McDonald’s, όταν ήταν νέα, όμως ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός της λέει πως δεν την πιστεύει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

