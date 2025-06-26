Νετανιάχου: Η «νίκη» του Ισραήλ κατά του Ιράν ανοίγει την πόρτα σε άλλες ειρηνευτικές συμφωνίες

Η «νίκη» του Ισραήλ εναντίον του Ιράν ανοίγει την πόρτα για μια «δραματική διεύρυνση» των ειρηνευτικών συμφωνιών, τόνισε την Πέμπτη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός ηγέτης δήλωσε ότι η χώρα του «πολέμησε γενναία εναντίον του Ιράν και πέτυχε μια μεγάλη νίκη».

Το Ιράν έχει επίσης ανακοινώσει νίκη στη 12ήμερη σύγκρουση, με τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ να ισχυρίζεται ότι το Ισραήλ «συνετρίβη» από τα χτυπήματα της Τεχεράνης.

Πηγή: skai.gr

