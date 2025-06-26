«Ο κοσμος είναι πιο ασφαλής» μετά το χτύπημα στο Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η Καρολάιν Λέβιτ επανέλαβε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης καταστράφηκαν και αναφέρθηκε σε μία «ιστορική εκεχειρία», η οποία επιτεύχθηκε μετά τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Λέβιτ ρωτήθηκε αν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι δεν υπάρχει στο προγραμμα συνάντηση αντιπροσωπειών με το Ιράν, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μίλησε και για το ενδεχόμενο νέας συνάντησης στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Λέβιτ είπε ότι δεν έχει οριστεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, τόνισε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «πολύ ανοιχτός» σε μία επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο.

Να τονίσουμε ότι ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ.

