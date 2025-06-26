«Ο κοσμος είναι πιο ασφαλής» μετά το χτύπημα στο Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου. Η Καρολάιν Λέβιτ επανέλαβε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης καταστράφηκαν και αναφέρθηκε σε μία «ιστορική εκεχειρία», η οποία επιτεύχθηκε μετά τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ.
Η Λέβιτ ρωτήθηκε αν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με αντιπροσωπεία του Ιράν την επόμενη εβδομάδα, με αφορμή τη χθεσινή δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι δεν υπάρχει στο προγραμμα συνάντηση αντιπροσωπειών με το Ιράν, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μίλησε και για το ενδεχόμενο νέας συνάντησης στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Ο Λέβιτ είπε ότι δεν έχει οριστεί κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία, τόνισε ωστόσο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «πολύ ανοιχτός» σε μία επίσκεψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο.
Να τονίσουμε ότι ο Νετανιάχου ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Ντόναλντ Τραμπ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.