Βρετανία: Ένοχοι οι αστυνομικοί που έκαναν πλήρη σωματικό έλεγχο 15χρονη

Δύο μέλη της αστυνομίας του Λονδίνου διέπραξαν ένα σοβαρό παράπτωμα υποβάλλοντας σε πλήρη σωματικό έλεγχο μία έφηβη ηλικίας 15 ετών το 2020, απεφάνθη σήμερα ένα πειθαρχικό όργανο σε μια υπόθεση που προκάλεσε σάλο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στον σωματικό έλεγχο χωρίς ρούχα υποβλήθηκε μία μαύρη έφηβη στο ιατρείο του σχολείου της.

Τον έλεγχο πραγματοποίησαν δύο αστυνομικίνες, χωρίς την παρουσία ενός τρίτου ενήλικα κι ενώ το παιδί είχε περίοδο.

Καθώς κατηγορήθηκε αδίκως ότι είχε κρύψει κάνναβη, η κοπέλα υπέστη σοβαρό ψυχικό τραύμα από αυτήν την υπόθεση.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει διαδηλώσεις στη λονδρέζικη συνοικία του Χάκνεϊ, γνωστή για τον πολυπολιτισμικό πληθυσμό της.

Ο σωματικός έλεγχος ήταν «δυσανάλογος», «περιττός» και «ταπεινωτικός» για την έφηβη, δήλωσε ο Τζέισον Πρινς, ο πρόεδρος της επιτροπής Πειθαρχικών Κυρώσεων.

Οι δύο αστυνομικοί, που αποφάσισαν την έρευνα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, διέπραξαν ένα σοβαρό παράπτωμα, συμπέρανε η επιτροπή στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας.

Μια άλλη αστυνομικός, που έκανε τον σωματικό έλεγχο μαζί με τη συνάδελφό της, επέδειξε από την πλευρά της επαγγελματική αμέλεια.

Οι ποινές θα ανακοινωθούν αργότερα στα μέλη της μητροπολιτικής αστυνομίας. Θα μπορούσαν να φθάσουν μέχρι την απόλυση.

«Στην καρδιά αυτής της υπόθεσης βρισκόταν ένα παιδί, σε ευάλωτη θέση, το οποίο οι αστυνομικοί δεν προστάτευσαν και υπέβαλαν αδικαιολόγητα σε έναν πλήρη σωματικό έλεγχο», κατήγγειλε η διευθύντρια της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων Αμάντα Ρόου.

«Γνωρίζουμε πως αυτό το περιστατικό είχε έναν σοβαρό και διαρκή αντίκτυπο στην ευημερία της», υπογράμμισε.

Μόλις τον περασμένο χρόνο, η Βρετανίδα επίτροπος για την παιδική ηλικία προειδοποιούσε για τους σωματικούς ελέγχους στους οποίους υποβάλλονταν ανήλικοι από την αστυνομία, κρίνοντάς τους συχνά «περιττούς».

Στο στόχαστρο των ελέγχων αυτών έμπαινε τετραπλάσιος αριθμός μαύρων παιδιών σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, είχε επίσης αναφέρει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

