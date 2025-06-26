Ρωσία: Φωτογράφος έδωσε υλικό για τα καταφύγια της Σοβιετικής Ένωσης

Ρωσικό δικαστήριο ανακοίνωσε ότι έκρινε ένοχο για προδοσία έναν φωτογράφο, τον Γκριγκόρι Σκαβαρτσόφ , καταδικάζοντας τον σε φυλάκιση 16 ετών, αφότου ο Σκαβαρτσόφ είχε δηλώσει ότι μεταβίβασε λεπτομερείς πληροφορίες για τα άλλοτε μυστικά καταφύγια της σοβιετικής εποχής σε έναν Αμερικανό δημοσιογράφο.

Ο Σκαβαρτσόφ ο οποίος συνελήφθη το 2023, αρνήθηκε ότι είχε διαπράξει αδίκημα. Σε συνέντευξη που έδωσε τον Δεκέμβριο του 2024 στην ομάδα Pervy Otdel, μια ομάδα εξόριστων Ρώσων δικηγόρων, είπε ότι είχε μεταβιβάσει πληροφορίες που ήταν είτε δημόσια διαθέσιμες στο διαδίκτυο είτε διαθέσιμες προς αγορά από τον Ρώσο συγγραφέα ενός βιβλίου σχετικά με τις υπόγειες εγκαταστάσεις της Σοβιετικής Ένωσης για χρήση σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Ο ίδιος δεν κατονόμασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο, τον οποίο οι ρωσικές αρχές έχουν με τη σειρά τους χαρακτηρίσει «ξένο πράκτορα», χαρακτηρισμός που παραπέμπει στην περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης.

Δικαστήριο της πόλης Περμ αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Σκαβαρτσόφ θα εκτίσει την ποινή του σε σωφρονιστικό στρατόπεδο υψίστης ασφαλείας και ότι η προδοσία του αποδείχθηκε πλήρως σε μια δίκη που, όπως είπε, διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία του σε ένα γυάλινο κλουβί εντός της δικαστικής αίθουσας, με τον κατηγορούμενο ντυμένο στα μαύρα να δείχνει ήρεμος καθώς άκουγε την ανάγνωση της ετυμηγορίας.

Η Ρωσία έχει διευρύνει ριζικά τον ορισμό του τι συνιστά κρατικό μυστικό αφότου έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία το 2022 και έκτοτε φυλάκισε ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και δημοσιογράφους που θεωρεί ότι μοιράστηκαν παράνομα μυστικά.

Μια διαδικτυακή ομάδα υποστήριξης του Σκαβαρτσόφ δήλωσε στην εφαρμογή Telegram μετά την ετυμηγορία ότι «δεν συνέβη θαύμα» και ότι η μόνη ελπίδα του φωτογράφου να βγει από τη φυλακή ήταν να ανταλλαγεί ως μέρος μιας ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

