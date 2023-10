To Ισραήλ αναστέλλει την παραγωγή φυσικού αερίου σε υπεράκτιο κοίτασμα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ αποφάσισε να κλείσει προσωρινά – λόγω της εμπόλεμης κατάστασης με την Χαμάς - μεγάλο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου, που βρίσκεται στα ανοιχτά της νότιας ακτής του Ισραήλ.

Το υπεράκτιο πεδίο Ταμάρ βρίσκεται 24 χιλιόμετρα (14,9 μίλια) δυτικά της Ασκελόν, η οποία βρίσκεται βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

«Οι υπηρεσίας Άμυνας του Ισραήλ διέταξαν την προσωρινή αναστολή των προμηθειών φυσικού αερίου από το κοίτασμα Ταμάρ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ενέργειας.

