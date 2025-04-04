O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλεσε σήμερα "ιστό ψεμάτων" την επιστολή του Ρόνεν Μπαρ, του επικεφαλής της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας, που τον κατηγορεί συγκεκριμένα ότι ο Νετανιάχου του ζήτησε να εργαστεί για να καθυστερήσει η δίκη του για διαφθορά.

"Η δήλωση αυτή είναι ένας ιστός ψεμάτων", γράφει το γραφείο του πρωθυπουργού σε ανακοίνωση. "Ο πρωθυπουργός συζήτησε με τον επικεφαλής της Σιν Μπετ τρόπους που θα επέτρεπαν την κατάθεσή του στο δικαστήριο, λαμβανομένων υπόψη των πυραυλικών απειλών κατά του Ισραήλ και κατά του πρωθυπουργού συγκεκριμένα. Η συζήτηση αφορούσε τον χώρο της κατάθεσης και όχι εάν αυτή πραγματοποιηθεί ή όχι", προστίθεται στην ανακοίνωση.

