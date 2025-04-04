Γενική εισαγγελέας: «Σύγκρουση συμφερόντων» του Νετανιάχου στην αποπομπή του επικεφαλής της Σιν Μπετ

Η γενική εισαγγελέας του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως υπάρχει θεμελιώδης φαυλότητα στην απόφαση της κυβέρνησης να αποπέμψει τον επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας (Σιν Μπετ) κρίνοντας εξάλλου ότι ο πρωθυπουργός Νετανιάχου βρίσκεται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων στην υπόθεση αυτή.

«Η απόφαση να μπει τέλος στη θητεία του αρχηγού της Σιν Μπετ είναι θεμελιωδώς φαύλη, κηλιδωμένη από σύγκρουση προσωπικών συμφερόντων του πρωθυπουργού λόγω των ποινικών ερευνών που αφορούν οικείους του, και θα οδηγήσει» στην πολιτικοποίηση της θέσης αυτής, γράφει η Γκάλι Μπαχαράβ-Μιαρά σε ανακοίνωση.

Η Μιαρά δημοσίευσε σε αυτή την ανακοίνωση τη λεπτομερή γνωμοδότηση που η ίδια διαβίβασε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ στην οποία αιτιολογεί τα πορίσματά της.

Το Δικαστήριο αναμένεται να πραγματοποιήσει ακρόαση στις 8 Απριλίου για να εξετάσει τις προσφυγές που κατατέθηκαν, κυρίως από την αντιπολίτευση και την Μπαχαράβ-Μιαρά, κατά της απόφασης της 21ης Μαρτίου της κυβέρνησης να αποπέμψει τον επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (Σιν Μπετ), Ρόνεν Μπαρ, μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου ο οποίος τόνισε ότι δεν μπορεί πλέον να τον εμπιστευτεί ούτε σε επαγγελματικό επίπεδο ούτε σε προσωπικό.

Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Μπαρ για την αποτυχία της υπηρεσίας του να εμποδίσει ή να προβλέψει την αιματηρή επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος που μαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ωστόσο, η αντιπολίτευση και μια ΜΚΟ εκτιμούν ότι η απόφαση της κυβέρνησης υπαγορεύεται πρωτίστως από τη βούληση του Νετανιάχου να απαλλαγεί από τον επικεφαλής της υπηρεσίας που διενεργεί επιμελώς την έρευνα στην οποία δύο συγγενείς του είναι υπό κράτηση, καθώς θεωρούνται ύποπτοι ότι δωροδοκήθηκαν από το Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

