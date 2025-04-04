Ζελένσκι: Συμφωνία για ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι συναντήθηκε την Παρασκευή στο Κίεβο με τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας και της Βρετανίας, προκειμένου να συζητήσουν ένα σχέδιο για την ανάπτυξη ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, και ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία εντός ενός μηνός.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, ανέφερε πως στρατιωτικές «ομάδες εργασίας» θα συνεδριάζουν πλέον κάθε εβδομάδα για να εξετάσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι είπε ότι η Ρωσία έπληξε με drones εργοστάσιο θερμικής ενέργειας στην πόλη Χερσώνα την Παρασκευή, κατηγορώντας Μόσχα για παραβίαση της ενεργειακής εκεχειρίας, που είχε διαμεσολαβήσει η ΗΠΑ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι «όλες οι υποσχέσεις της Ρωσίας καταλήγουν σε πυραύλους, drones, βόμβες ή πυροβολικό. Η διπλωματία είναι μια κενή λέξη για αυτούς.»

