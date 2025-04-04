Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειακό αρχηγό Serhii Lysak, από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Κριβί Ριχ της κεντρικής Ουκρανίας.

Ο επικεφαλής της αμυντικής διοίκησης της πόλης, Oleksandr Vilkul, δήλωσε ότι ένας βαλλιστικός πύραυλος προσγειώθηκε στο κέντρο μιας κατοικημένης περιοχής. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και πέντε παιδιά αφού κοντά στο σημείο της επίθεσης βρισκόταν μια παιδική χαρά, ανέφερε.

Ένας άλλος τοπικός αξιωματούχος είπε ότι πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές και ξέσπασαν πυρκαγιές.

Σε δήλωσή του στα social media ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμρ Ζελένσκι δήλωσε: «Ρωσικός πύραυλος έπληξε μια πόλη, χτυπώντας απευθείας σε δρόμο σε περιοχή με κτίρια κατοικιών. Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι ήταν χτύπημα βαλλιστικού πυραύλου. Μέχρι τώρα, έχουν επιβεβαιωθεί 14 νεκροί, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους. Η επιχείρηση διάσωσης είναι σε εξέλιξη, τουλάχιστον πέντε κτίρια κατοικιών έχουν υποστεί ζημιές».

«Ρωσικά χτυπήματα συμβαίνουν κάθε μέρα. Άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα. Υπάρχει μόνο ένας λόγος για τον οποίο συνεχίζεται αυτό: η Ρωσία δεν θέλει κατάπαυση του πυρός και το βλέπουμε. Όλος ο κόσμος το βλέπει. Κάθε πύραυλος, κάθε επιθετικό drone αποδεικνύει ότι η Ρωσία επιδιώκει μόνο πόλεμο. Και μόνο η πίεση του κόσμου στη Ρωσία, όλες οι προσπάθειες ενίσχυσης της Ουκρανίας, της αεράμυνας και των δυνάμεών μας – μπορούν να καθορίσουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος έχουν τη δυνατότητα να αναγκάσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τον τρόμο και τον πόλεμο. Και αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί – χρειάζεται ειρήνη», πρόσθεσε.

Το Κριβί Ριχ είναι η πατρίδα του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία επίσης δέχτηκε επίθεση νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όταν χτυπήθηκε ένα κτίριο στο κέντρο. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση.

Το Κριβί Ριχ απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή στην ανατολική Ουκρανία και με πληθυσμό 600.000 κατοίκων φημίζεται ότι είναι η μεγαλύτερη πόλη στην Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.