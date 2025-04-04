Επικεφαλής της Σιν Μπετ: Ο Νετανιάχου του ζήτησε να τον βοηθήσει να καθυστερήσει η δίκη του

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας (Σιν Μπετ) Ρόνεν Μπαρ γράφει σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε την παρέμβαση του Μπαρ στη δίκη του για διαφθορά, καλώντας τον συγκεκριμένα να εκδώσει γνωμοδότηση η οποία θα επέτρεπε στον πρωθυπουργό να παρουσιάζεται κατά αραιά διαστήματα ενώπιον του δικαστηρίου που τον δικάζει για διαφθορά λόγω των συνθηκών ασφαλείας.

«Κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου του 2024 ο πρωθυπουργός μου ζήτησε επανειλημμένα να δώσω μια γνωμοδότηση ασφαλείας η οποία θα καθόριζε ότι οι συνθήκες ασφαλείας δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της κατάθεσής του στην ποινική του δίκη», γράφει ο Μπαρ στην επιστολή του προς το Ανώτατο Δικαστήριο με σκοπό να αμφισβητήσει την αποπομπή του από την κυβέρνηση, επιστολή την οποία δημοσιοποίησε η γενική εισαγγελέας του κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.