Μυστικά έγγραφα αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες για τους δεσμούς του Άντριου με τον Κινέζο «κατάσκοπο»

Η εμπλοκή του πρίγκιπα Άντριου με έναν υποτιθέμενο Κινέζο κατάσκοπο ήρθε τη στιγμή που ο κύριος βοηθός του και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας πίστευαν ότι η φήμη του ήταν «μη ανακτήσιμη».

Απόρρητα έγγραφα περιέγραφαν λεπτομερώς πώς ο πρώην σύμβουλος Dominic Hampshire είδε τον Yang Tengbo ως το «μόνο φως στο τέλος του τούνελ» του Andrew μετά τη συνέντευξή του στο Newsnight το 2019.

Τα έγγραφα αποκαλύπτουν, επίσης, λεπτομέρειες για το «κανάλι επικοινωνίας» του Άντριου με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ετήσιας επιστολής γενεθλίων και πώς η MI5 παρενέβη για να εμποδίσει την επαφή μεταξύ του Άντριου και του φερόμενου κατασκόπου.

Τα έγγραφα αποκαλύφθηκαν, αφού το BBC και άλλα μέσα ενημέρωσης πίεσαν για την απελευθέρωσή τους από τα δικαστήρια.

Ο κ. Yang έχει αρνηθεί κάθε αδικοπραγία.

Τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν πρόσφατα περιλαμβάνουν την πλήρη κατάθεση μάρτυρα του κ. Hampshire που έγραψε για να υποστηρίξει τον κ. Yang και την οποία προσπάθησε να κρατήσει ιδιωτική.

Σύμφωνα με τη δήλωση του κ. Hampshire, το «κανάλι επικοινωνίας» του πρίγκιπα με τον Κινέζο πρόεδρο χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό για την προώθηση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας του Pitch@Palace στην Κίνα.

Είπε ότι λόγω «πολιτιστικών διαφορών», ο κ. Yang τον βοήθησε να συντάξει επιστολές προς τον Xi, μεταξύ άλλων σε σχέση με σχέδια για το Eurasia Fund, ένα επενδυτικό όχημα για το οποίο ο Andrew επιδίωκε να συγκεντρώσει κεφάλαια.

Αλλά η κατάθεση του μάρτυρα επέμενε ότι δεν υπήρχε «τίποτα να κρύψει» σε αυτές τις ανταλλαγές - και ήταν γεμάτες από «ανώτερου επιπέδου τίποτα», όπως ευχές γενεθλίων.

Ο κ. Hampshire είπε ότι η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ Β' γνώριζε για την επαφή και ότι «ίσως την ενθάρρυνε».

Περιέγραψε τον Άντριου ως «πολύτιμο σημείο επικοινωνίας με την Κίνα» - αν και το έγγραφο αποκαλύπτει ότι ο κ. Hampshire πίστευε ότι «η Κίνα θα προτιμούσε ένα διαφορετικό βασιλικό».

Σχολιάζοντας τη διάθεση στο Παλάτι μετά τη συνέντευξη του Άντριου στο BBC Newsnight το 2019, όπου τον είδε να ερευνάται για τη φιλία του με τον καταδικασθέντα σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν, ο κ. Χάμσαϊρ είπε ότι ήταν «σαφές» ότι η «φήμη του δούκα ήταν μη ανακτήσιμη».

Ο κ. Yang ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2002 και έγινε έμπιστος άνθρωπος του Andrew στον απόηχο της συνέντευξης.

Οι συνέπειες από τη συνέντευξη οδήγησαν τον πρίγκιπα να αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα και οδήγησε στο τέλος των εκδηλώσεων Pitch@Palace στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα.

Τον Δεκέμβριο, η Ειδική Επιτροπή Προσφυγών για τη Μετανάστευση (Siac) είπε ότι ο κ. Yang είχε σχηματίσει έναν «ασυνήθιστο βαθμό εμπιστοσύνης» με τον Andrew.

Διαπιστώθηκε ότι ο κ. Yang δεν είχε αποκαλύψει τους δεσμούς του με ένα σκέλος του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος (ΚΚΚ) που εμπλέκεται σε μυστικές «πολιτικές παρεμβάσεις».

Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται για ύποπτους κινεζικούς κρατικούς πράκτορες που χρησιμοποιούν τη θέση τους για να επηρεάσουν κρυφά βασικούς λήπτες αποφάσεων στο βρετανικό κράτος, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών, ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών ηγετών.

Αυτοί οι πράκτορες στοχεύουν να κάνουν διακριτικά και σιγά-σιγά τα βασικά στοιχεία επιδεκτικά στους στόχους του ΚΚΚ σε μια μακροπρόθεσμη επιχείρηση που συχνά αναφέρεται ως «σύλληψη ελίτ».

Προηγουμένως είχε αποκαλυφθεί ότι ο κ. Hampshire απέδωσε στον κ. Yang τη διάσωση της φήμης του Andrew στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.