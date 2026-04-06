«Διαλύουμε συστηματικά τη μηχανή χρηματοδότησης των Φρουρών της Επανάστασης. Καταστρέφουμε εργοστάσια, εξουδετερώνουμε επιχειρησιακά στελέχη και συνεχίζουμε να εξοντώνουμε ανώτερους αξιωματούχους», ανέφερε σε τοποθέτησή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου:

Συνέχισε τον μικρό του απολογισμό με τα καλύτερα λόγια για τον Ντόναλντ Τραμπ: «Χθες μίλησα ξανά με τον φίλο μου, τον πρόεδρο Τραμπ. Εξέφρασα τη βαθιά μας εκτίμηση για την ηρωική επιχείρηση διάσωσης του μέλους του αμερικανικού πληρώματος, και ο Πρόεδρος Τραμπ, από την πλευρά του, με ευχαρίστησε για τη βοήθεια που παρείχε το Ισραήλ σε αυτή την αποστολή.

Γενικά, μίλησε για εμάς με τα καλύτερα λόγια. Είπε: “Είστε καταπληκτικοί.” Βλέπει το Ισραήλ ως έναν σταθερό, αποφασιστικό και ισχυρό σύμμαχο που μάχεται ώμο με ώμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και μαζί συνεχίζουμε να συντρίβουμε το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν.

Σήμερα καταστρέψαμε το μεγαλύτερο πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι διαλύουμε συστηματικά τη μηχανή χρηματοδότησης των Φρουρών της Επανάστασης. Καταστρέφουμε εργοστάσια, εξουδετερώνουμε επιχειρησιακά στελέχη και, ναι, συνεχίζουμε να εξοντώνουμε ανώτερους αξιωματούχους.

Το Ιράν δεν είναι πλέον το ίδιο Ιράν, και το Ισραήλ δεν είναι πλέον το ίδιο Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ισχυρότερο από ποτέ, και το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν είναι πιο αδύναμο από ποτέ. Και ποιο είναι το κλειδί; Ποιο είναι το μυστικό; Πίστη και δύναμη. Τα έχουμε και τα δύο σε αφθονία.»



Πηγή: skai.gr

