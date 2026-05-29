Η Ντέμι Μουρ μπαίνει στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης της κόρης της, Ράμερ Γουίλις, με τον πρώην σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της, Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας.

Η Ράμερ Γουίλις, κόρη της Ντέμι Μουρ και του Μπρους Γουίλις, απέκτησε την κόρη της, Λουέτα, τον Απρίλιο του 2023. Η σχέση της με τον Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας έληξε την επόμενη χρονιά, όμως από τον Ιούλιο του 2025 οι δυο τους βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η Ράμερ Γουίλις έχει κατηγορήσει τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία και καταναγκαστικό έλεγχο, ισχυρισμούς τους οποίους εκείνος αρνείται κατηγορηματικά. Στη δική της κατάθεση, η Ντέμι Μουρ υποστηρίζει ότι ο Τόμας έδειχνε τάσεις ελέγχου απέναντι στην κόρη της και ότι «έμοιαζε να θέλει να καθορίζει το περιβάλλον της Ράμερ σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες».

Η ηθοποιός περιγράφει, μάλιστα, ένα ιδιαίτερα φορτισμένο περιστατικό την ώρα που η Ράμερ γεννούσε τη μικρή Λουέτα στο σπίτι, μέσα σε ειδική μπανιέρα τοκετού. Όπως ισχυρίζεται, ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας μπήκε ξαφνικά στο νερό, χωρίς να ρωτήσει κανέναν και χωρίς να έχει κάνει ντους, με τρόπο που η ίδια χαρακτηρίζει «επιθετικό» και απότομο. Η Ντέμι Μουρ αναφέρει ότι όλοι όσοι βρίσκονταν εκεί αιφνιδιάστηκαν και ότι η Ράμερ του ζήτησε αμέσως να βγει.

Demi Moore accuses daughter Rumer Willis's baby daddy of 'aggressive' home birth behavior as child custody battle explodes https://t.co/09eweCB1kB — Daily Mail (@DailyMail) May 28, 2026

Στην ίδια κατάθεση, η Ντέμι Μουρ υποστηρίζει ότι ο Τόμας πέρασε το υπόλοιπο του τοκετού θυμωμένος και κακόκεφος, κάνοντας, όπως αναφέρει, τη στιγμή να περιστρέφεται γύρω από εκείνον. Η ηθοποιός ισχυρίζεται ότι η συμπεριφορά του επισκίασε μια από τις πιο σημαντικές και χαρούμενες στιγμές στη ζωή της κόρης της.

Οι ισχυρισμοί της δεν σταματούν εκεί. Η Ντέμι Μουρ αναφέρει ότι την επόμενη ημέρα, όταν επέστρεψε στο σπίτι της Ράμερ μαζί με την άλλη κόρη της, Σκάουτ, για να βοηθήσουν, ο Τόμας φέρεται να αντέδρασε έντονα επειδή βρίσκονταν εκεί και καθάριζαν. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τον άκουσε να πιέζει τη Ράμερ να μην δέχεται τη στήριξη της μητέρας και των αδελφών της, ενώ φέρεται να διαμαρτυρήθηκε επειδή είχαν πάει στο σπίτι χωρίς τη δική του άδεια.

Η Ντέμι Μουρ ισχυρίζεται επίσης ότι, ενώ κρατούσε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη εγγονή της, ο Τόμας έβγαλε ξαφνικά τη μπλούζα του και απαίτησε να του δώσει το μωρό για να έχει, όπως είπε, επαφή και ο ίδιος. Η ηθοποιός υποστηρίζει ακόμη ότι εκείνος δεν επέτρεπε στη Ράμερ να ντύσει τη Λουέτα, παρότι, σύμφωνα με την ίδια, το μωρό κρύωνε και έπρεπε να τυλιχτεί.

Στα δικαστικά έγγραφα, η Ντέμι Μουρ φέρεται να υποστηρίζει ότι ο Τόμας προσπαθούσε να απομονώσει τη Ράμερ από την οικογένειά της και να την αποκόψει από το δίκτυο στήριξής της. Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η μικρή Λουέτα επέστρεψε από τη φροντίδα του πατέρα της ατημέλητη και με πάνα που δεν είχε αλλαχθεί.

Η Ράμερ Γουίλις, από την πλευρά της, έχει υποστηρίξει ότι η σχέση της με τον Τόμας έγινε ιδιαίτερα δύσκολη μετά τη γέννηση της κόρης τους. Όπως αναφέρει, βρισκόταν σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση μετά τον τοκετό και ένιωθε ότι έπρεπε διαρκώς να προσπαθεί να διατηρεί την ηρεμία. Ισχυρίζεται επίσης ότι εκείνος ήθελε να την απομονώσει από τους φίλους και την οικογένειά της και ότι την κατηγορούσε συχνά χωρίς λόγο. Ο Ντέρεκ Ρίτσαρντ Τόμας αρνείται όλες τις κατηγορίες περί ενδοοικογενειακής βίας, ελέγχου ή παραμέλησης.

Rumer Willis Accuses Ex Derek Richard Thomas of 'Insane Emotional Abuse' as She Fights for Custody of Daughter Louetta, 3 https://t.co/8PwuGMJ19k — People (@people) May 28, 2026

Στη διαμάχη έχει εμπλακεί και το ζήτημα της οικονομικής στήριξης. Η Ράμερ Γουίλις ισχυρίζεται ότι ο Τόμας δεν πληρώνει διατροφή και ότι δεν έχει προσφέρει οικονομική βοήθεια για τις ανάγκες της κόρης τους. Εκείνος, από την πλευρά του, έχει δηλώσει εισόδημα από τη δραστηριότητά του ως μουσικός, εκπαιδευτικός και επιχειρηματίας.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο φορτισμένη λόγω της οικογενειακής κατάστασης της Ράμερ Γουίλις, καθώς ο πατέρας της, Μπρους Γουίλις, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω άνοιας. Η ίδια αναφέρει στα έγγραφα ότι αρκετές από τις επισκέψεις της στο Λος Άντζελες έχουν γίνει, ώστε η κόρη της να περνά χρόνο με τον παππού της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.